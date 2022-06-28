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Тбилисский международный студенческий кинофестиваль назвал своих победителей

Тбилисский международный студенческий кинофестиваль назвал своих победителей

В программе фестиваля участвовала 31 картина из 19 стран, в том числе из Франции, США, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Бельгии 28.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Церемония награждения победителей конкурсной программы XIV Тбилисского международного студенческого кинофестиваля прошла в кинотеатре "Амирани".Официальное жюри конкурсной кинопрограммы фестиваля, в состав которого вошли кинорежиссер Анна Урушадзе, режиссер и сценарист Алеко Цабадзе и кинокритик, доктор искусствоведения Кетеван Трапаидзе, определило следующих победителей:Студенческое жюри в качестве фаворита выбрало короткометражный документальный фильм "0.2 Milligrams of Gold" бельгийского режиссера Diego Quinderé de Carvalho.Помимо этого, фестиваль также назвал победителей питчинг-форума, где были представлены проекты фильмов:В программе фестиваля участвовала 31 картина из 19 стран, в том числе из Франции, США, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Бельгии.Фестиваль традиционно проводит Тбилисский государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и Национального центра кинематографии Грузии.

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