Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220628/tbilisskiy-mezhdunarodnyy-studencheskiy-kinofestival-nazval-svoikh-pobediteley-267941042.html
Тбилисский международный студенческий кинофестиваль назвал своих победителей
Тбилисский международный студенческий кинофестиваль назвал своих победителей
В программе фестиваля участвовала 31 картина из 19 стран, в том числе из Франции, США, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Бельгии 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T12:12+0400
2022-06-28T12:17+0400
грузия
новости
культура
тбилиси
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1c/267940196_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_cc3f91d2fb1e780464da1659766a79d9.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Церемония награждения победителей конкурсной программы XIV Тбилисского международного студенческого кинофестиваля прошла в кинотеатре "Амирани".Официальное жюри конкурсной кинопрограммы фестиваля, в состав которого вошли кинорежиссер Анна Урушадзе, режиссер и сценарист Алеко Цабадзе и кинокритик, доктор искусствоведения Кетеван Трапаидзе, определило следующих победителей:Студенческое жюри в качестве фаворита выбрало короткометражный документальный фильм "0.2 Milligrams of Gold" бельгийского режиссера Diego Quinderé de Carvalho.Помимо этого, фестиваль также назвал победителей питчинг-форума, где были представлены проекты фильмов:В программе фестиваля участвовала 31 картина из 19 стран, в том числе из Франции, США, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Бельгии.Фестиваль традиционно проводит Тбилисский государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и Национального центра кинематографии Грузии.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1c/267940196_112:0:1936:1368_1920x0_80_0_0_879ee9caa1e9da903a3a4a1fcda06a03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, культура, тбилиси, кино

Тбилисский международный студенческий кинофестиваль назвал своих победителей

12:12 28.06.2022 (обновлено: 12:17 28.06.2022)
© Courtesy of Tbilisi International Student Film FestivalТбилисский международный студенческий кинофестиваль 2022
Тбилисский международный студенческий кинофестиваль 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
© Courtesy of Tbilisi International Student Film Festival
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В программе фестиваля участвовала 31 картина из 19 стран, в том числе из Франции, США, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Бельгии
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Церемония награждения победителей конкурсной программы XIV Тбилисского международного студенческого кинофестиваля прошла в кинотеатре "Амирани".
Официальное жюри конкурсной кинопрограммы фестиваля, в состав которого вошли кинорежиссер Анна Урушадзе, режиссер и сценарист Алеко Цабадзе и кинокритик, доктор искусствоведения Кетеван Трапаидзе, определило следующих победителей:
Лучший анимационный фильм – "Меньшее из двух зол" (Lesser of two Evils) – Венгрия / Будапештский столичный университет – Máté Horesnyi;
Лучший документальный фильм – "Подари мне души" (Give me Souls) – Словакия / Высшая школа исполнительского искусства – Matúš Ďuraňa;
Лучший художественный короткометражный фильм – Обыкновенный (Ordinary) – Израиль / Школа Сэма Шпигеля – Gil Fermon;
Лучшая режиссура – "Исчезновение Януша Кларнера" (The Disappearance of Janusz Klarner) – Польша / Киношкола в Лодзи – Franciszek Barbeka;
Специальный диплом жюри – "Что на ужин" – Польша / FAMU – Maja Górczak;
Гран-при – Headfish – Польша / Киношкола в Лодзи – Jakub Prisak.
Студенческое жюри в качестве фаворита выбрало короткометражный документальный фильм "0.2 Milligrams of Gold" бельгийского режиссера Diego Quinderé de Carvalho.
© Courtesy of Tbilisi International Student Film FestivalТбилисский международный студенческий кинофестиваль 2022
Тбилисский международный студенческий кинофестиваль 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
Тбилисский международный студенческий кинофестиваль 2022
© Courtesy of Tbilisi International Student Film Festival
Помимо этого, фестиваль также назвал победителей питчинг-форума, где были представлены проекты фильмов:
I место – "Я Грета" – режиссер Миранда Намичеишвили; продюсер – Анна Квичидзе;
II место – "Однораовый" – режиссера Лука Берадзе; продюсер – Анна Хазарадзе, Нино Чичуа;
III место – "Море мертвых" – режиссер Анна Квичидзе; продюсер – Мариам Бицадзе.
В программе фестиваля участвовала 31 картина из 19 стран, в том числе из Франции, США, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Бельгии.
© Courtesy of Tbilisi International Student Film FestivalТбилисский международный студенческий кинофестиваль 2022
Тбилисский международный студенческий кинофестиваль 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
Тбилисский международный студенческий кинофестиваль 2022
© Courtesy of Tbilisi International Student Film Festival
Фестиваль традиционно проводит Тбилисский государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и Национального центра кинематографии Грузии.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0