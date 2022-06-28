Тбилисский международный студенческий кинофестиваль назвал своих победителей
12:12 28.06.2022 (обновлено: 12:17 28.06.2022)
© Courtesy of Tbilisi International Student Film FestivalТбилисский международный студенческий кинофестиваль 2022
© Courtesy of Tbilisi International Student Film Festival
В программе фестиваля участвовала 31 картина из 19 стран, в том числе из Франции, США, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Бельгии
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Церемония награждения победителей конкурсной программы XIV Тбилисского международного студенческого кинофестиваля прошла в кинотеатре "Амирани".
Официальное жюри конкурсной кинопрограммы фестиваля, в состав которого вошли кинорежиссер Анна Урушадзе, режиссер и сценарист Алеко Цабадзе и кинокритик, доктор искусствоведения Кетеван Трапаидзе, определило следующих победителей:
Лучший анимационный фильм – "Меньшее из двух зол" (Lesser of two Evils) – Венгрия / Будапештский столичный университет – Máté Horesnyi;
Лучший документальный фильм – "Подари мне души" (Give me Souls) – Словакия / Высшая школа исполнительского искусства – Matúš Ďuraňa;
Лучший художественный короткометражный фильм – Обыкновенный (Ordinary) – Израиль / Школа Сэма Шпигеля – Gil Fermon;
Лучшая режиссура – "Исчезновение Януша Кларнера" (The Disappearance of Janusz Klarner) – Польша / Киношкола в Лодзи – Franciszek Barbeka;
Специальный диплом жюри – "Что на ужин" – Польша / FAMU – Maja Górczak;
Гран-при – Headfish – Польша / Киношкола в Лодзи – Jakub Prisak.
Студенческое жюри в качестве фаворита выбрало короткометражный документальный фильм "0.2 Milligrams of Gold" бельгийского режиссера Diego Quinderé de Carvalho.
© Courtesy of Tbilisi International Student Film FestivalТбилисский международный студенческий кинофестиваль 2022
Тбилисский международный студенческий кинофестиваль 2022
© Courtesy of Tbilisi International Student Film Festival
Помимо этого, фестиваль также назвал победителей питчинг-форума, где были представлены проекты фильмов:
I место – "Я Грета" – режиссер Миранда Намичеишвили; продюсер – Анна Квичидзе;
II место – "Однораовый" – режиссера Лука Берадзе; продюсер – Анна Хазарадзе, Нино Чичуа;
III место – "Море мертвых" – режиссер Анна Квичидзе; продюсер – Мариам Бицадзе.
В программе фестиваля участвовала 31 картина из 19 стран, в том числе из Франции, США, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Бельгии.
© Courtesy of Tbilisi International Student Film FestivalТбилисский международный студенческий кинофестиваль 2022
Тбилисский международный студенческий кинофестиваль 2022
© Courtesy of Tbilisi International Student Film Festival
Фестиваль традиционно проводит Тбилисский государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и Национального центра кинематографии Грузии.