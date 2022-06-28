https://sputnik-georgia.ru/20220628/tempy-vaktsinatsii-v-gruzii-ostayutsya-nizkimi--statistika-posledney-nedeli-267960797.html

Темпы вакцинации в Грузии остаются низкими – статистика последней недели

Темпы вакцинации в Грузии остаются низкими – статистика последней недели

За прошедшую неделю в стране подтверждено 1 058 новых случаев коронавируса 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T16:17+0400

2022-06-28T16:17+0400

2022-06-28T16:17+0400

вакцинация от коронавируса

общество

грузия

новости

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0a/264300642_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_4c3b04b9895e95007a6c1009d0b080ab.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. В Грузии за последнюю неделю сделано 1 646 прививок против коронавируса, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Эксперты всегда говорили о низких темпах вакцинации в Грузии, даже в период пика распространения коронавируса, который пришелся на январь-февраль 2022 года. В тот период в среднем за сутки делали около 3-6 тысяч прививок.Вакцинация в деталяхС начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 902 085 прививок. Двумя дозами вакцинированы 1 270 848 человек. Это 44,9% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 255 365 человек.Среди подростков в возрасте 12-15 лет полностью вакцинированы 3 522 человека (1,86%). Среди граждан в возрасте 16-17 лет полные две дозы вакцины сделали 11 372 человека (13.90%).Напомним, что для регистрации на вакцинацию нужно позвонить на номер горячей линии 1522 или же зарегистрироваться на сайте booking.moh.gov.ge. Сделать вакцину в Грузии можно и без регистрации, обратившись в любой пункт вакцинации, заняв очередь.На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая - китайский Sinopharm, а с 24 мая - китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от коронавируса, общество, грузия, новости, коронавирус covid-19