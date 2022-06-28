https://sputnik-georgia.ru/20220628/test-chto-vy-znaete-ob-uimbldonskom-tennisnom-turnire-267969075.html
Тест: что вы знаете об Уимблдонском теннисном турнире
Тест: что вы знаете об Уимблдонском теннисном турнире
В тихом южном пригороде Лондона – Уимблдоне – начался знаменитый теннисный турнир, который проводится вот уже 145 лет 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T21:21+0400
2022-06-28T21:21+0400
2022-06-28T21:21+0400
тесты
уимблдон
теннис
интерактив
спорт
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Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание турнира и интересных фактов о нем.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, уимблдон, теннис, интерактив, спорт, тесты
Тест: что вы знаете об Уимблдонском теннисном турнире
В тихом южном пригороде Лондона – Уимблдоне – начался знаменитый теннисный турнир, который проводится вот уже 145 лет
Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание турнира и интересных фактов о нем.