https://sputnik-georgia.ru/20220628/test-chto-vy-znaete-ob-uimbldonskom-tennisnom-turnire-267969075.html

Тест: что вы знаете об Уимблдонском теннисном турнире

Тест: что вы знаете об Уимблдонском теннисном турнире

В тихом южном пригороде Лондона – Уимблдоне – начался знаменитый теннисный турнир, который проводится вот уже 145 лет 28.06.2022, Sputnik Грузия

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тесты

уимблдон

теннис

интерактив

спорт

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Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание турнира и интересных фактов о нем.

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2022

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тесты, уимблдон, теннис, интерактив, спорт, тесты