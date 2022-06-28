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Уломали - Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Уломали - Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Турция, Финляндия, Швеция и НАТО после переговоров в Мадриде подписали заявление 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T23:15+0400
2022-06-28T23:15+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).Кроме того, Швеция и Финляндия внесут поправки в национальное законодательство в сфере борьбы с терроризмом и оборонпрома, добавили в канцелярии Эрдогана.Также эти страны по итогам переговоров в Мадриде уйдут от политики эмбарго в отношении турецкого оборонпрома.Битва за Арктику: чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО >>Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели во вторник в Мадриде переговоры по процессу членства этих стран в альянсе.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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в мире, новости, политика, финляндия, швеция, турция, нато
Уломали - Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
23:15 28.06.2022 (обновлено: 23:25 28.06.2022)
Турция, Финляндия, Швеция и НАТО после переговоров в Мадриде подписали заявление
ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).
"Взяты обязательства по полному сотрудничеству с Турцией в борьбе против РПК и ее филиалов, по солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и не поддерживать РПК/YPG и FETO", - сообщили в канцелярии РИА Новости
.
Кроме того, Швеция и Финляндия внесут поправки в национальное законодательство в сфере борьбы с терроризмом и оборонпрома, добавили в канцелярии Эрдогана.
Также эти страны по итогам переговоров в Мадриде уйдут от политики эмбарго в отношении турецкого оборонпрома.
Турция, Швеция, Финляндия и НАТО провели во вторник в Мадриде переговоры по процессу членства этих стран в альянсе.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.