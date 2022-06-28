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В Грузии впервые стартует глобальный проект походов HIGHLANDER
В Грузии впервые стартует глобальный проект походов HIGHLANDER
Главная цель HIGHLANDER - популяризовать походы как здоровый образ жизни 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T18:45+0400
2022-06-28T18:45+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Глобальный проект походов HIGHLANDER впервые стартует в Грузии при поддержке Национальной администрации туризма, сообщает пресс-служба ведомства.Администрация туризма Грузии провела встречу с представителями туркомпаний, работающих на приключенческий туризм. Представители частного сектора ознакомились с проектом походов "HIGHLANDER, Сванети, Грузия"."HIGHLANDER Adventure" является глобальным проектом походов на длинную дистанцию, который проходит в разных странах мира. Проект в этом году впервые стартует в Сванети. Поход пройдет 25-27 июля: он начнется с села Бечо и завершится в Ушгули. В походе примут участие сотни местных и иностранных участников.Главная цель HIGHLANDER - популяризовать походы как здоровый образ жизни.По словам главы управления стимулирования внутреннего туризма Национальной администрации туризма Екатерины Колбая, этот проект даст возможность любителям приключенческого туризма узнать больше о Грузии, испытать свои возможности как в плане походов, так и разных приключенческих туров."Национальная администрация туризма поддерживает проведение HIGHLANDER GEORGIA. Важно осуществлять подобные масштабные проекты в Грузии", - отметила Колбая, подчеркнув, что для туристических компаний это является дополнительным средством сделать свои продукты более многообразными для рынка."Мы надеемся, что туркомпании заинтересуются сотрудничеством и предоставят информацию как можно большему числу туристов. И 25-27 июня у нас будет очень много участников в походе в Сванети", - сказал менеджер HIGHLANDER GEORGIA Тевдоре Макашвили.HIGHLANDER GEORGIA осуществляется при поддержке ЕС, Швеции и Австрии в рамках проекта GRETA (Green Economy: Sustainable Mountain Tourism &amp; Organic Agriculture), который нацелен на развитие сектора органического сельского хозяйства в Грузии, что позволит решить различные социальные и экологические проблемы в стране.
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сванети, ушгули, швеция, общество, грузия, новости, туризм в грузии

В Грузии впервые стартует глобальный проект походов HIGHLANDER

18:45 28.06.2022
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration В Грузии стартует глобальный проект походов HIGHLANDER
В Грузии стартует глобальный проект походов HIGHLANDER - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
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Главная цель HIGHLANDER - популяризовать походы как здоровый образ жизни
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Глобальный проект походов HIGHLANDER впервые стартует в Грузии при поддержке Национальной администрации туризма, сообщает пресс-служба ведомства.
Администрация туризма Грузии провела встречу с представителями туркомпаний, работающих на приключенческий туризм. Представители частного сектора ознакомились с проектом походов "HIGHLANDER, Сванети, Грузия".
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration В Грузии стартует глобальный проект походов HIGHLANDER
В Грузии стартует глобальный проект походов HIGHLANDER - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
В Грузии стартует глобальный проект походов HIGHLANDER
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
"HIGHLANDER Adventure" является глобальным проектом походов на длинную дистанцию, который проходит в разных странах мира. Проект в этом году впервые стартует в Сванети. Поход пройдет 25-27 июля: он начнется с села Бечо и завершится в Ушгули. В походе примут участие сотни местных и иностранных участников.
Главная цель HIGHLANDER - популяризовать походы как здоровый образ жизни.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration В Грузии стартует глобальный проект походов HIGHLANDER
В Грузии стартует глобальный проект походов HIGHLANDER - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
В Грузии стартует глобальный проект походов HIGHLANDER
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
По словам главы управления стимулирования внутреннего туризма Национальной администрации туризма Екатерины Колбая, этот проект даст возможность любителям приключенческого туризма узнать больше о Грузии, испытать свои возможности как в плане походов, так и разных приключенческих туров.
"Национальная администрация туризма поддерживает проведение HIGHLANDER GEORGIA. Важно осуществлять подобные масштабные проекты в Грузии", - отметила Колбая, подчеркнув, что для туристических компаний это является дополнительным средством сделать свои продукты более многообразными для рынка.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration В Грузии стартует глобальный проект походов HIGHLANDER
В Грузии стартует глобальный проект походов HIGHLANDER - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
В Грузии стартует глобальный проект походов HIGHLANDER
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
"Мы надеемся, что туркомпании заинтересуются сотрудничеством и предоставят информацию как можно большему числу туристов. И 25-27 июня у нас будет очень много участников в походе в Сванети", - сказал менеджер HIGHLANDER GEORGIA Тевдоре Макашвили.
HIGHLANDER GEORGIA осуществляется при поддержке ЕС, Швеции и Австрии в рамках проекта GRETA (Green Economy: Sustainable Mountain Tourism & Organic Agriculture), который нацелен на развитие сектора органического сельского хозяйства в Грузии, что позволит решить различные социальные и экологические проблемы в стране.
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