В минобразования Грузии наградили победителей Национальной учебной олимпиады
© Ministry of Education and Science of GeorgiaНаграждение победителей Национальной учебной олимпиады в Минобразования
© Ministry of Education and Science of Georgia
В олимпиаде, которая проходит ежегодно по инициативе министерства образования и науки, могут принять участие ученики X-XII классов государственных и частных школ
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Награждение учеников, победивших в Национальной учебной олимпиаде, прошло в министерстве образования и науки Грузии, говорится в сообщении ведомства.
Победителей наградили первый замминистра Тамар Махарашвили вместе с директором Национального центра экзаменов и оценок Сопо Горгодзе.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaНаграждение победителей Национальной учебной олимпиады в Минобразования
Награждение победителей Национальной учебной олимпиады в Минобразования
© Ministry of Education and Science of Georgia
В Национальной учебной олимпиаде 2021-2022, прошедшей по разным предметам, приняли участие около 24 тысяч учеников. Из них первое место заняли 16 учеников, второе – 14, третье – 15.
Ученики, занявшие I, II и III места, награждены подарочными ваучерами на приобретение компьютерной техники, аксессуаров и смартфонов на сумму 1 000 (340 долларов), 700 (238 долларов) и 500 лари (170 долларов), а также дипломами.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaНаграждение победителей Национальной учебной олимпиады в Минобразования
Награждение победителей Национальной учебной олимпиады в Минобразования
© Ministry of Education and Science of Georgia
Что касается 79 учеников, занявших IV-X места, то они также получили подарочные карточки компьютерной техники и соответствующие грамоты.
В тройку рейтингового списка школ вошли 29 общеобразовательных учреждений. Грамоты благодарности школы получили в 36 номинациях.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaНаграждение победителей Национальной учебной олимпиады в Минобразования
Награждение победителей Национальной учебной олимпиады в Минобразования
© Ministry of Education and Science of Georgia
Организатором олимпиады является Национальный центр экзаменов и оценок Грузии. Олимпиада включала школьные, региональные и заключительные туры.
Конкурсные туры прошли по следующим предметам: грузинский язык и литература (для грузиноязычных и негрузиноязычных учеников), математика, физика, химия, биология, география, история, иностранные языки (английский, немецкий, русский) и информатика.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaНаграждение победителей Национальной учебной олимпиады в Минобразования
Награждение победителей Национальной учебной олимпиады в Минобразования
© Ministry of Education and Science of Georgia
Представители этнических меньшинств могли принять участие в конкурсе на своем родном языке – армянском, азербайджанском или русском языках. Принять участие в олимпиаде могут и незрячие ученики, для них напечатаны тесты шрифтом Брайля.
По инициативе министерства образования и науки Грузии Национальная учебная олимпиада проходит каждый год и в ней могут принять участие ученики X-XII классов государственных и частных школ. В олимпиаде по информатике принять участие могут ученики VII-XII классов.