https://sputnik-georgia.ru/20220628/v-minobrazovaniya-gruzii-nagradili-pobediteley-natsionalnoy-uchebnoy-olimpiady-267944590.html

В минобразования Грузии наградили победителей Национальной учебной олимпиады

В минобразования Грузии наградили победителей Национальной учебной олимпиады

В олимпиаде, которая проходит ежегодно по инициативе министерства образования и науки, могут принять участие ученики X-XII классов государственных и частных... 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T14:11+0400

2022-06-28T14:11+0400

2022-06-28T14:11+0400

грузия

новости

общество

образование в грузии

минобразования грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1c/267942238_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_675042055923327e4077014d2d2a633c.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Награждение учеников, победивших в Национальной учебной олимпиаде, прошло в министерстве образования и науки Грузии, говорится в сообщении ведомства.Победителей наградили первый замминистра Тамар Махарашвили вместе с директором Национального центра экзаменов и оценок Сопо Горгодзе.В Национальной учебной олимпиаде 2021-2022, прошедшей по разным предметам, приняли участие около 24 тысяч учеников. Из них первое место заняли 16 учеников, второе – 14, третье – 15.Ученики, занявшие I, II и III места, награждены подарочными ваучерами на приобретение компьютерной техники, аксессуаров и смартфонов на сумму 1 000 (340 долларов), 700 (238 долларов) и 500 лари (170 долларов), а также дипломами.Что касается 79 учеников, занявших IV-X места, то они также получили подарочные карточки компьютерной техники и соответствующие грамоты.В тройку рейтингового списка школ вошли 29 общеобразовательных учреждений. Грамоты благодарности школы получили в 36 номинациях.Организатором олимпиады является Национальный центр экзаменов и оценок Грузии. Олимпиада включала школьные, региональные и заключительные туры.Конкурсные туры прошли по следующим предметам: грузинский язык и литература (для грузиноязычных и негрузиноязычных учеников), математика, физика, химия, биология, география, история, иностранные языки (английский, немецкий, русский) и информатика.Представители этнических меньшинств могли принять участие в конкурсе на своем родном языке – армянском, азербайджанском или русском языках. Принять участие в олимпиаде могут и незрячие ученики, для них напечатаны тесты шрифтом Брайля.По инициативе министерства образования и науки Грузии Национальная учебная олимпиада проходит каждый год и в ней могут принять участие ученики X-XII классов государственных и частных школ. В олимпиаде по информатике принять участие могут ученики VII-XII классов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, образование в грузии, минобразования грузии