Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220628/v-tbilisi-nachali-remontirovat-pushkinskiy-skver-267964227.html
В Тбилиси начали ремонтировать Пушкинский сквер
В Тбилиси начали ремонтировать Пушкинский сквер
Ремонтные работы планируется завершить к концу октября текущего года 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T19:40+0400
2022-06-28T19:40+0400
каха каладзе
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/06/251945721_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9dfac0ed3e091a808bb89c369273ee48.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси приступила к ремонту Пушкинского сквера на площади Свободы, сообщает пресс-служба ведомства.На реализацию проекта потратят 800 тысяч лари. Ремонтные работы планируется завершить к концу октября текущего года.По словам Каладзе, старые классические освещения очень подходят скверу, однако они также нуждаются в ремонте и обновлении.В рамках проекта обновления сквера на территории обустроят дополнительные зеленые пространства, будет изменена планировка существующих зеленых насаждений. Также будут отремонтированы пешеходные дорожки, установлен парковый инвентарь, лед-освещение и дополнительные камеры видеонаблюдения.Кроме того, для озеленения территории внесут плодородную почву, установят систему орошения и посадят газон.По информации Каладзе, в планах мэрии полный ремонт проспекта Руставели уже в следующем году, включая замену подземных коммуникаций. Поэтому благоустройство Пушкинского сквера, который является одним из центральных пространств на площади Свободы, очень важно.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/06/251945721_117:0:1253:852_1920x0_80_0_0_91dd5d3096b6097be7c687d939f457b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
каха каладзе, грузия, новости, тбилиси

В Тбилиси начали ремонтировать Пушкинский сквер

19:40 28.06.2022
© photo: Sputnik / StringerЖители Тбилиси отметили день рождения великого поэта А. С. Пушкина
Жители Тбилиси отметили день рождения великого поэта А. С. Пушкина - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Ремонтные работы планируется завершить к концу октября текущего года
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси приступила к ремонту Пушкинского сквера на площади Свободы, сообщает пресс-служба ведомства.
На реализацию проекта потратят 800 тысяч лари. Ремонтные работы планируется завершить к концу октября текущего года.

"Существующее пространство было в очень плохом состоянии. Мы хотим полностью обновить сквер - будет полностью заменена плитка, а также по мере возможности увеличится площадь зеленых насаждений", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По словам Каладзе, старые классические освещения очень подходят скверу, однако они также нуждаются в ремонте и обновлении.
В рамках проекта обновления сквера на территории обустроят дополнительные зеленые пространства, будет изменена планировка существующих зеленых насаждений. Также будут отремонтированы пешеходные дорожки, установлен парковый инвентарь, лед-освещение и дополнительные камеры видеонаблюдения.
Кроме того, для озеленения территории внесут плодородную почву, установят систему орошения и посадят газон.
По информации Каладзе, в планах мэрии полный ремонт проспекта Руставели уже в следующем году, включая замену подземных коммуникаций. Поэтому благоустройство Пушкинского сквера, который является одним из центральных пространств на площади Свободы, очень важно.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0