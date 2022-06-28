https://sputnik-georgia.ru/20220628/v-tbilisi-nachali-remontirovat-pushkinskiy-skver-267964227.html

В Тбилиси начали ремонтировать Пушкинский сквер

В Тбилиси начали ремонтировать Пушкинский сквер

Ремонтные работы планируется завершить к концу октября текущего года 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T19:40+0400

2022-06-28T19:40+0400

2022-06-28T19:40+0400

каха каладзе

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/06/251945721_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9dfac0ed3e091a808bb89c369273ee48.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси приступила к ремонту Пушкинского сквера на площади Свободы, сообщает пресс-служба ведомства.На реализацию проекта потратят 800 тысяч лари. Ремонтные работы планируется завершить к концу октября текущего года.По словам Каладзе, старые классические освещения очень подходят скверу, однако они также нуждаются в ремонте и обновлении.В рамках проекта обновления сквера на территории обустроят дополнительные зеленые пространства, будет изменена планировка существующих зеленых насаждений. Также будут отремонтированы пешеходные дорожки, установлен парковый инвентарь, лед-освещение и дополнительные камеры видеонаблюдения.Кроме того, для озеленения территории внесут плодородную почву, установят систему орошения и посадят газон.По информации Каладзе, в планах мэрии полный ремонт проспекта Руставели уже в следующем году, включая замену подземных коммуникаций. Поэтому благоустройство Пушкинского сквера, который является одним из центральных пространств на площади Свободы, очень важно.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

каха каладзе, грузия, новости, тбилиси