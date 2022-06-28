https://sputnik-georgia.ru/20220628/v-tbilisi-nachali-remontirovat-pushkinskiy-skver-267964227.html
В Тбилиси начали ремонтировать Пушкинский сквер
В Тбилиси начали ремонтировать Пушкинский сквер
Ремонтные работы планируется завершить к концу октября текущего года 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T19:40+0400
2022-06-28T19:40+0400
2022-06-28T19:40+0400
каха каладзе
грузия
новости
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси приступила к ремонту Пушкинского сквера на площади Свободы, сообщает пресс-служба ведомства.На реализацию проекта потратят 800 тысяч лари. Ремонтные работы планируется завершить к концу октября текущего года.По словам Каладзе, старые классические освещения очень подходят скверу, однако они также нуждаются в ремонте и обновлении.В рамках проекта обновления сквера на территории обустроят дополнительные зеленые пространства, будет изменена планировка существующих зеленых насаждений. Также будут отремонтированы пешеходные дорожки, установлен парковый инвентарь, лед-освещение и дополнительные камеры видеонаблюдения.Кроме того, для озеленения территории внесут плодородную почву, установят систему орошения и посадят газон.По информации Каладзе, в планах мэрии полный ремонт проспекта Руставели уже в следующем году, включая замену подземных коммуникаций. Поэтому благоустройство Пушкинского сквера, который является одним из центральных пространств на площади Свободы, очень важно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
каха каладзе, грузия, новости, тбилиси
В Тбилиси начали ремонтировать Пушкинский сквер
Ремонтные работы планируется завершить к концу октября текущего года
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси приступила к ремонту Пушкинского сквера на площади Свободы, сообщает пресс-служба ведомства.
На реализацию проекта потратят 800 тысяч лари. Ремонтные работы планируется завершить к концу октября текущего года.
"Существующее пространство было в очень плохом состоянии. Мы хотим полностью обновить сквер - будет полностью заменена плитка, а также по мере возможности увеличится площадь зеленых насаждений", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам Каладзе, старые классические освещения очень подходят скверу, однако они также нуждаются в ремонте и обновлении.
В рамках проекта обновления сквера на территории обустроят дополнительные зеленые пространства, будет изменена планировка существующих зеленых насаждений. Также будут отремонтированы пешеходные дорожки, установлен парковый инвентарь, лед-освещение и дополнительные камеры видеонаблюдения.
Кроме того, для озеленения территории внесут плодородную почву, установят систему орошения и посадят газон.
По информации Каладзе, в планах мэрии полный ремонт проспекта Руставели уже в следующем году, включая замену подземных коммуникаций. Поэтому благоустройство Пушкинского сквера, который является одним из центральных пространств на площади Свободы, очень важно.