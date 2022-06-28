https://sputnik-georgia.ru/20220628/v-tbilisi-naznachat-dopolnitelnye-avtobusy-dlya-abiturientov-na-ene-267952595.html
В Тбилиси назначат дополнительные автобусы для абитуриентов на ЕНЭ
В Тбилиси назначат дополнительные автобусы для абитуриентов на ЕНЭ
ЕНЭ в Грузии начнутся 4 июля и продлятся до 22 июля 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T18:30+0400
2022-06-28T18:30+0400
2022-06-28T18:30+0400
единые национальные экзамены
грузия
новости
общество
образование в грузии
енэ
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Дополнительные автобусные маршруты будут работать на время Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) для абитуриентов в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.Дополнительные автобусы в направлении экзаменационных центров будут ездить с 4 июля до 27 июля включительно.Что касается госшколы N103, то в этом направлении автобус будет выезжать со станции метро "Самгори". В данном направлении автобусы будут ездить до 10 августа.ЕНЭ в Грузии начнутся 4 июля и продлятся до 22 июля.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.Ношение масок не обязательно, но абитуриенты должны иметь их при себе.Для тех абитуриентов, которые из-за коронавируса не смогут прийти на экзамен, но будут зарегистрированы в базе данных министерства здравоохранения, Национальный центр экзаменов и оценок организует дополнительную сессию. Соответственно, они смогут сдать экзамен.В этом году на ЕНЭ-2022 зарегистрировались более 41 тысячи абитуриентов. На грантовый конкурс студентов зарегистрировались более 2,5 тысячи студентов, а на общий магистерский экзамен – более 9,5 тысячи человек.Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
единые национальные экзамены, грузия, новости, общество, образование в грузии, енэ
В Тбилиси назначат дополнительные автобусы для абитуриентов на ЕНЭ
ЕНЭ в Грузии начнутся 4 июля и продлятся до 22 июля
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Дополнительные автобусные маршруты будут работать на время Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) для абитуриентов в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Дополнительные автобусы в направлении экзаменационных центров будут ездить с 4 июля до 27 июля включительно.
В направлении госшкол N39, N173, N177, N191, N175 будут ездить автобусы с территории, прилегающей к станции метро "Театр Ахметели". В направлении госшколы N117 автобус будет ехать со станции метро "Варкетили".
Что касается госшколы N103, то в этом направлении автобус будет выезжать со станции метро "Самгори". В данном направлении автобусы будут ездить до 10 августа.
ЕНЭ в Грузии начнутся 4 июля и продлятся до 22 июля.
Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.
Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.
Ношение масок не обязательно, но абитуриенты должны иметь их при себе.
Для тех абитуриентов, которые из-за коронавируса не смогут прийти на экзамен, но будут зарегистрированы в базе данных министерства здравоохранения, Национальный центр экзаменов и оценок организует дополнительную сессию. Соответственно, они смогут сдать экзамен.
В этом году на ЕНЭ-2022 зарегистрировались более 41 тысячи абитуриентов. На грантовый конкурс студентов зарегистрировались более 2,5 тысячи студентов, а на общий магистерский экзамен – более 9,5 тысячи человек.
Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.