https://sputnik-georgia.ru/20220628/verkhniy-lars-segodnya-situatsiya-na-granitse-gruzii-s-rossiey-267941375.html

Верхний Ларс сегодня: ситуация на границе Грузии с Россией

Верхний Ларс сегодня: ситуация на границе Грузии с Россией

Движение на Ларсе удалось восстановить после проведения интенсивных работ 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T11:29+0400

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2022-06-28T12:01+0400

грузия

новости

дарьяльское ущелье

армения

тпп "красный мост"

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Движение всех видов транспорта – как для легковых автомобилей, так и для грузовиков - в направлении грузино-российской границы пока разрешено лишь по временной дороге, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии департамента автомобильных дорог.Параллельно планируется капитальный ремонт основной дороги, поврежденной 26 июня. Проливные дожди привели к разливу рек Терек (Терги) и Девдораки, в результате чего было повреждено более 80 метров дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (нейтральная зона).Несмотря на то, что дорога, хоть и временная, открыта, таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на границе с Россией все еще не работает. Причиной называется чрезвычайная ситуация из-за сложных метеорологических условий в Дарьяльском ущелье. Владельцы автотранспорта, направляющиеся в Россию, могут покинуть страну через ТПП "Красный мост" и "Лагодехи" (граница с Азербайджаном), сказано в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.В результате непогоды пострадал участок дороги на 165-ом километре дороги Дариали-Ларс. В понедельник в департаменте автодорог сообщили, что на ремонт уйдет примерно неделя. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

дарьяльское ущелье

армения

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грузия, новости, дарьяльское ущелье, армения, тпп "красный мост"