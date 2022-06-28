https://sputnik-georgia.ru/20220628/verkhniy-lars-segodnya-situatsiya-na-granitse-gruzii-s-rossiey-267941375.html
Верхний Ларс сегодня: ситуация на границе Грузии с Россией
Верхний Ларс сегодня: ситуация на границе Грузии с Россией
Движение на Ларсе удалось восстановить после проведения интенсивных работ 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T11:29+0400
2022-06-28T11:29+0400
2022-06-28T12:01+0400
грузия
новости
дарьяльское ущелье
армения
тпп "красный мост"
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Движение всех видов транспорта – как для легковых автомобилей, так и для грузовиков - в направлении грузино-российской границы пока разрешено лишь по временной дороге, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии департамента автомобильных дорог.Параллельно планируется капитальный ремонт основной дороги, поврежденной 26 июня. Проливные дожди привели к разливу рек Терек (Терги) и Девдораки, в результате чего было повреждено более 80 метров дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (нейтральная зона).Несмотря на то, что дорога, хоть и временная, открыта, таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на границе с Россией все еще не работает. Причиной называется чрезвычайная ситуация из-за сложных метеорологических условий в Дарьяльском ущелье. Владельцы автотранспорта, направляющиеся в Россию, могут покинуть страну через ТПП "Красный мост" и "Лагодехи" (граница с Азербайджаном), сказано в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.В результате непогоды пострадал участок дороги на 165-ом километре дороги Дариали-Ларс. В понедельник в департаменте автодорог сообщили, что на ремонт уйдет примерно неделя. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, дарьяльское ущелье, армения, тпп "красный мост"
Верхний Ларс сегодня: ситуация на границе Грузии с Россией
11:29 28.06.2022 (обновлено: 12:01 28.06.2022)
Движение на Ларсе удалось восстановить после проведения интенсивных работ
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik.
Движение всех видов транспорта – как для легковых автомобилей, так и для грузовиков - в направлении грузино-российской границы пока разрешено лишь по временной дороге, сообщили Sputnik Грузия
на горячей линии департамента автомобильных дорог.
Параллельно планируется капитальный ремонт основной дороги, поврежденной 26 июня. Проливные дожди привели к разливу рек Терек (Терги) и Девдораки, в результате чего было повреждено более 80 метров дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (нейтральная зона).
"На данный момент дорога в направлении Ларса открыта. С нашей стороны были проведены все необходимые работы", - сказали на горячей линии департамента автодорог.
Несмотря на то, что дорога, хоть и временная, открыта, таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на границе с Россией все еще не работает. Причиной называется чрезвычайная ситуация из-за сложных метеорологических условий в Дарьяльском ущелье.
Владельцы автотранспорта, направляющиеся в Россию, могут покинуть страну через ТПП "Красный мост" и "Лагодехи" (граница с Азербайджаном), сказано в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.
"КПП "Казбеги" продолжит работу в обычном режиме, с полной нагрузкой сразу после улучшения погоды и завершения восстановительных/укрепительных работ", - говорится в сообщении Службы доходов.
В результате непогоды пострадал участок дороги на 165-ом километре дороги Дариали-Ларс. В понедельник в департаменте автодорог сообщили, что на ремонт уйдет примерно неделя.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.