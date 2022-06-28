https://sputnik-georgia.ru/20220628/vybiraem-gruziyu-267938493.html

Выбираем Грузию!

Выбираем Грузию!

Лето пришло, да вот цены в горячий сезон подлетели не только на аренду квартир, бензин и продукты питания, но и на авиарейсы 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T10:44+0400

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Любители путешествий грустно шутят, что лоукосты уже не те. И часто выбирают не международные, а национальные направления для отдыха. А почему бы и нет?! Грузия славится не только морем, но и притягательными горными вершинами, головокружительными каньонами и удивительными достопримечательностями. Чего только стоит недавнее открытие "бриллианта грузинского туризма" – уникального стеклянного моста длиной 240 метров со свисающим посередине рестораном в каньоне Дашбаши. Так что не унывайте, не уехавшие за границу, а выбирайте Грузию! В ней есть еще немало скрытых бриллиантов!

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

туризм, грузия, общество