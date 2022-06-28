https://sputnik-georgia.ru/20220628/zapret-na-polety-v-goroda-na-yuge-rossii-prodlen-do-6-iyulya-267966496.html

Запрет на полеты в города на юге России продлен до 6 июля

Запрет на полеты в города на юге России продлен до 6 июля

Режим ограничения полетов в некоторые российские аэропорты действует уже больше четырех месяцев 28.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 июня – Sputnik. Запрет на осуществление полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июля, говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.В документ отмечается, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля, с момента начала спецоперации на Украине.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, общество, авиасообщение, росавиация