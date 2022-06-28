Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона "Медалью почета" посмертно
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона "Медалью почета" посмертно
© press-service of the President of Georgia
Принц дон Раймондо скончался от коронавирусной инфекции в марте 2020 года в Риме в возрасте 89 лет
ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила принца Раймондо Умберто Мария Орсини д'Арагона "Медалью почета" в ходе своего рабочего визита в Ватикан, сообщает пресс-служба главы государства.
"Принц Раймондо Орсини внес большой вклад, укрепил и усилил отношения между Грузией и Святым Престолом. По этой и многим другим почетным и достойным причинам я передам его орден жене и детям", – сказала президент.
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона "Медалью почета" посмертно
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона "Медалью почета" посмертно
© press-service of the President of Georgia
Церемония награждения состоялась в Италии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Святым Престолом.
Президент вручила государственную награду Грузии супруге принца, послу Грузии при Святом Престоле Кетеван Багратион-Мухранской и их детям Лелио, Луизе и Доротее.
"Этот человек олицетворял единство двух народов. Это был человек, который в самый тяжелый период истории Грузии начал благотворительную деятельность на благо Грузии и каждого грузина," – сказала Зурабишвили.
По информации пресс-службы, принц Раймондо был основателем одной из первых благотворительных и культурных организаций "Щит Святого Георгия" в Риме.
Посол Грузии при Святом Престоле Кетеван Багратион-Мухранснкая поблагодарила президента Грузии за высокую оценку работы ее супруга и отметила, что его семья на протяжении 30 лет укрепляет отношения между странами.
Принц дон Раймондо скончался от коронавирусной инфекции в марте 2020 года в Риме в возрасте 89 лет.