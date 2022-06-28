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Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона "Медалью почета" посмертно
Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона "Медалью почета" посмертно
Принц дон Раймондо скончался от коронавирусной инфекции в марте 2020 года в Риме в возрасте 89 лет 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T12:33+0400
2022-06-28T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила принца Раймондо Умберто Мария Орсини д'Арагона "Медалью почета" в ходе своего рабочего визита в Ватикан, сообщает пресс-служба главы государства."Принц Раймондо Орсини внес большой вклад, укрепил и усилил отношения между Грузией и Святым Престолом. По этой и многим другим почетным и достойным причинам я передам его орден жене и детям", – сказала президент.Церемония награждения состоялась в Италии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Святым Престолом.Президент вручила государственную награду Грузии супруге принца, послу Грузии при Святом Престоле Кетеван Багратион-Мухранской и их детям Лелио, Луизе и Доротее.По информации пресс-службы, принц Раймондо был основателем одной из первых благотворительных и культурных организаций "Щит Святого Георгия" в Риме.Посол Грузии при Святом Престоле Кетеван Багратион-Мухранснкая поблагодарила президента Грузии за высокую оценку работы ее супруга и отметила, что его семья на протяжении 30 лет укрепляет отношения между странами.Принц дон Раймондо скончался от коронавирусной инфекции в марте 2020 года в Риме в возрасте 89 лет.
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саломе зурабишвили , новости, италия, рим, грузия, общество, ватикан

Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона "Медалью почета" посмертно

12:33 28.06.2022
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона "Медалью почета" посмертно
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона Медалью почета посмертно - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
© press-service of the President of Georgia
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Принц дон Раймондо скончался от коронавирусной инфекции в марте 2020 года в Риме в возрасте 89 лет
ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила принца Раймондо Умберто Мария Орсини д'Арагона "Медалью почета" в ходе своего рабочего визита в Ватикан, сообщает пресс-служба главы государства.
"Принц Раймондо Орсини внес большой вклад, укрепил и усилил отношения между Грузией и Святым Престолом. По этой и многим другим почетным и достойным причинам я передам его орден жене и детям", – сказала президент.
© press-service of the President of GeorgiaПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона "Медалью почета" посмертно
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона Медалью почета посмертно - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона "Медалью почета" посмертно
© press-service of the President of Georgia
Церемония награждения состоялась в Италии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Святым Престолом.
Президент вручила государственную награду Грузии супруге принца, послу Грузии при Святом Престоле Кетеван Багратион-Мухранской и их детям Лелио, Луизе и Доротее.

"Этот человек олицетворял единство двух народов. Это был человек, который в самый тяжелый период истории Грузии начал благотворительную деятельность на благо Грузии и каждого грузина," – сказала Зурабишвили.

По информации пресс-службы, принц Раймондо был основателем одной из первых благотворительных и культурных организаций "Щит Святого Георгия" в Риме.
Посол Грузии при Святом Престоле Кетеван Багратион-Мухранснкая поблагодарила президента Грузии за высокую оценку работы ее супруга и отметила, что его семья на протяжении 30 лет укрепляет отношения между странами.
Принц дон Раймондо скончался от коронавирусной инфекции в марте 2020 года в Риме в возрасте 89 лет.
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