https://sputnik-georgia.ru/20220628/zurabishvili-nagradila-printsa-raymondo-orsini-daragona-medalyu-pocheta-posmertno-267945784.html

Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона "Медалью почета" посмертно

Зурабишвили наградила принца Раймондо Орсини д'Арагона "Медалью почета" посмертно

Принц дон Раймондо скончался от коронавирусной инфекции в марте 2020 года в Риме в возрасте 89 лет 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T12:33+0400

2022-06-28T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила принца Раймондо Умберто Мария Орсини д'Арагона "Медалью почета" в ходе своего рабочего визита в Ватикан, сообщает пресс-служба главы государства."Принц Раймондо Орсини внес большой вклад, укрепил и усилил отношения между Грузией и Святым Престолом. По этой и многим другим почетным и достойным причинам я передам его орден жене и детям", – сказала президент.Церемония награждения состоялась в Италии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Святым Престолом.Президент вручила государственную награду Грузии супруге принца, послу Грузии при Святом Престоле Кетеван Багратион-Мухранской и их детям Лелио, Луизе и Доротее.По информации пресс-службы, принц Раймондо был основателем одной из первых благотворительных и культурных организаций "Щит Святого Георгия" в Риме.Посол Грузии при Святом Престоле Кетеван Багратион-Мухранснкая поблагодарила президента Грузии за высокую оценку работы ее супруга и отметила, что его семья на протяжении 30 лет укрепляет отношения между странами.Принц дон Раймондо скончался от коронавирусной инфекции в марте 2020 года в Риме в возрасте 89 лет.

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саломе зурабишвили , новости, италия, рим, грузия, общество, ватикан