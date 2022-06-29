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Арагви затопила несколько предприятий в Душетском районе Грузии
Арагви затопила несколько предприятий в Душетском районе Грузии
Регион Мцхета-Мтианети сильно пострадал от оползней и наводнений, вызванных дождями 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T17:20+0400
2022-06-29T17:20+0400
2022-06-29T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Владельцы бетонного завода и деревообрабатывающего предприятия, которые затопила вышедшая из берегов река Арагви, просят местные власти о помощи.Жители региона Мцхета-Мтианети на северо-востоке Грузии сильно пострадали от оползней и наводнений, вызванных дождями. Спасателям пришлось на вертолетах вывозить туристов и местных жителей в безопасные зоны. Один турист погиб в результате оползня.По словам другого представителя предприятия Давида Апциаури, никто из соответствующих структур не предупреждал их об угрозе затопления."Мы не можем войти внутрь, потому что уровень воды высокий. И мы не знаем, каков ущерб. Никакого предупреждения не было", - сказал Давид Апциаури.По его словам, если власти собирались открыть водозапорные щиты на ГЭС, то нужно было предупредить местное население.Как отмечают владельцы деревообрабатывающего предприятия, вода унесла древесный материал и затопила дорогое оборудование."Наши мастерские полностью затоплены. У нас стоит дорогостоящее оборудование, и оно полностью затоплено. Вода унесла практически все древесное сырье, которое мы изготовили", — сказал Арчил Джамагидзе.Руководители предприятий собираются начать подсчет ущерба после того, как уровень воды снизится и можно будет приступить к очистным работам.
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мцхета-мтианети, происшествия, новости, грузия, непогода в грузии
Арагви затопила несколько предприятий в Душетском районе Грузии
17:20 29.06.2022 (обновлено: 17:38 29.06.2022)
Регион Мцхета-Мтианети сильно пострадал от оползней и наводнений, вызванных дождями
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Владельцы бетонного завода и деревообрабатывающего предприятия, которые затопила вышедшая из берегов река Арагви, просят местные власти о помощи.
Жители региона Мцхета-Мтианети на северо-востоке Грузии сильно пострадали от оползней и наводнений, вызванных дождями. Спасателям пришлось на вертолетах вывозить туристов и местных жителей в безопасные зоны. Один турист погиб в результате оползня.
"Ущерб очень большой. Если что и было, то вода унесла или испортила. Вода затопила завод в 02:20 ночью. Вода разрушила дамбу и все унесла", - рассказал СМИ представитель завода Коба Апциаури.
По словам другого представителя предприятия Давида Апциаури, никто из соответствующих структур не предупреждал их об угрозе затопления.
"Мы не можем войти внутрь, потому что уровень воды высокий. И мы не знаем, каков ущерб. Никакого предупреждения не было", - сказал Давид Апциаури.
По его словам, если власти собирались открыть водозапорные щиты на ГЭС, то нужно было предупредить местное население.
Как отмечают владельцы деревообрабатывающего предприятия, вода унесла древесный материал и затопила дорогое оборудование.
"Наши мастерские полностью затоплены. У нас стоит дорогостоящее оборудование, и оно полностью затоплено. Вода унесла практически все древесное сырье, которое мы изготовили", — сказал Арчил Джамагидзе.
Руководители предприятий собираются начать подсчет ущерба после того, как уровень воды снизится и можно будет приступить к очистным работам.