https://sputnik-georgia.ru/20220629/aragvi-zatopila-neskolko-predpriyatiy-v-dushetskom-rayone-gruzii-267999111.html

Арагви затопила несколько предприятий в Душетском районе Грузии

Арагви затопила несколько предприятий в Душетском районе Грузии

Регион Мцхета-Мтианети сильно пострадал от оползней и наводнений, вызванных дождями 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T17:20+0400

2022-06-29T17:20+0400

2022-06-29T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Владельцы бетонного завода и деревообрабатывающего предприятия, которые затопила вышедшая из берегов река Арагви, просят местные власти о помощи.Жители региона Мцхета-Мтианети на северо-востоке Грузии сильно пострадали от оползней и наводнений, вызванных дождями. Спасателям пришлось на вертолетах вывозить туристов и местных жителей в безопасные зоны. Один турист погиб в результате оползня.По словам другого представителя предприятия Давида Апциаури, никто из соответствующих структур не предупреждал их об угрозе затопления."Мы не можем войти внутрь, потому что уровень воды высокий. И мы не знаем, каков ущерб. Никакого предупреждения не было", - сказал Давид Апциаури.По его словам, если власти собирались открыть водозапорные щиты на ГЭС, то нужно было предупредить местное население.Как отмечают владельцы деревообрабатывающего предприятия, вода унесла древесный материал и затопила дорогое оборудование."Наши мастерские полностью затоплены. У нас стоит дорогостоящее оборудование, и оно полностью затоплено. Вода унесла практически все древесное сырье, которое мы изготовили", — сказал Арчил Джамагидзе.Руководители предприятий собираются начать подсчет ущерба после того, как уровень воды снизится и можно будет приступить к очистным работам.

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мцхета-мтианети, происшествия, новости, грузия, непогода в грузии