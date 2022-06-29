https://sputnik-georgia.ru/20220629/axis-towers-i-delovoy-rayon-tbilisi-268002432.html

Axis Towers и деловой район Тбилиси

Axis Towers и деловой район Тбилиси

В Черной башне новой достопримечательности Тбилиси, Axis Towers, расположен крупнейший в столице бизнес-центр А-класса площадью 7000 квадратных футов 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T18:41+0400

2022-06-29T18:41+0400

2022-06-29T18:46+0400

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Следует отметить, что в то же время он имеет статус мирового торгового центра. Это первый мировой торговый центр в регионе, который облегчит деловые контакты не только грузинского, но и всего бизнеса, связанного с "Axis Towers".Что касается второй, или Белой, башни здания, то она полностью жилая.Черная башня предлагает клиентам множество интересных и необходимых услуг для проведения деловых встреч и мероприятий. Здесь вы найдете конференц-залы площадью более 2000 квадратных метров; 7 залов для рабочих встреч и одну из самых больших комнат в Тбилиси площадью 800 квадратных метров. В данном зале есть 4 кабины синхронного перевода и гостиная с террасой.Axis Towers отличается своей концепцией, включающей одновременно 5 направлений застройки: жилое, гостиничное, офисное, торговое и развлекательное. Объединение различных важных компонентов нашей повседневной жизни в одном пространстве делает Axis Towers практически независимой единицей — "городом в городе", как его уже называют. Все это создает наибольший комфорт для сотрудников компаний, работающих в бизнес-центре. В бизнес-центре уже есть головные офисы различных международных или грузинских компаний; Потенциальные работодатели могут даже выбрать полностью отремонтированные офисные помещения.Axis Towers — хороший пример того, когда множество совершенно разных направлений сходятся воедино, но функционально они не только не мешают друг другу, но и наилучшим образом сочетаются и взаимодополняют. Это также было одним из главных вызовов в процессе строительства — смогут ли 5 ​​разных пространств "сосуществовать" и функционировать должным образом. Axis Towers успешно прошла тест и смогла отлично управлять потоками.Примечателен расположенный в деловой части башни бизнес ориентированный 5-звездочный отель Pullman, объединяющий 220 номеров с индустриально-модернистским дизайном. Он является частью Accor Group, которая считает легендарный отель Pullman Axis Towers визитной карточкой. Отель выделяется среди других 5-звездочных отелей как пространственным расположением, так и креативными решениями. Каждый гость, помимо услуг высококлассного отеля, может также насладиться произведениями искусства, которые он найдет в любом номере.На 36 этаже отеля вы можете посетить французский ресторан "Дюма" и отведать вкуснейшие блюда французской кухни. На 37 этаже, на высоте 140 метров, расположился скай-бар – "Сводка погоды" (Weather Report), художественная подсветка которого создает потрясающее настроение. Для людей, хорошо разбирающихся в музыке, название "Сводка погоды" не будет непонятным. Название этой легендарной группы само представляет концепцию бара.При грамотном управлении потоками и развитии инфраструктуры каждый деловой человек, выбравший Axis Towers и желающий подключить свой бизнес к крупнейшему бизнес-центру города, сможет получить все услуги в одном месте. Из бизнес-центра можно перейти в оздоровительный центр Axis Towers Wellness, где вас ждут 25-метровый бассейн с раздвижной крышей и открытая веранда с впечатляющим видом на город, а также профессионально оборудованный фитнес-центр и спа-центр. Также у вас есть наилучшая возможность принять любого гостя в рабочей среде или зоне отдыха, оснащенной разнообразными современными технологиями или расположенной на первом этаже здания. Здесь находится одна из визитных карточек Axis Towers - пешеходная улица, которая поворачивает от проспекта Чавчавадзе и продолжается через здание до улицы Абуладзе. Улица около 80 метров в длину и 20 метров в ширину. Здесь можно пообедать или расслабиться просто за чашечкой кофе. На этом пространстве также расположены 12 ресторанов и 7 баров на любой вкус. Это еще одно направление "Axis Towers", F&B (еда и напитки), которое привлекает местных и иностранных туристов и предложит представителям бизнеса настоящее гастрономическое путешествие.Создав своего рода бизнес-сообщество, Axis Towers создала новый центр туристического притяжения и умножила возможность продолжить туристическую концепцию, начатую в старом Тбилиси, на проспектах Руставели и Меликишвили, на проспекте Чавчавадзе. Так был создан первый "деловой центр города" в Тбилиси, и здание стало новой достопримечательностью столицы.

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