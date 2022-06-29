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Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны семь человек

Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны семь человек

Обвиняемым грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы или бессрочное заключение 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T18:21+0400

2022-06-29T18:21+0400

2022-06-29T19:54+0400

происшествия

грузия

новости

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Сотрудники криминальной полиции Тбилиси и региона Шида Картли задержали семь человек по обвинению в наркопреступлениях, трое из них обвиняются в реализации наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Задержанным от 29 до 42 лет. Среди них есть и иностранец, который был задержан в Тбилисском международном аэропорту за незаконный ввоз наркотических и психотропных средств в Грузию.Следствие установило, что лица, задержанные за незаконный оборот наркотиков, систематически сбывали наркотики гражданам. Правоохранители на основании постановления судьи провели несколько контрольных закупок наркотиков у обвиняемых. Параллельно велась тайная аудио- и видеозапись указанных закупок.В ходе обыска в домах обвиняемых изъяли расфасованные для сбыта различные виды наркотиков и деньги, предположительно полученные от продажи наркотиков.Правоохранители изъяли в общей сложности 33 упаковки кокаина, 155 граммов метадона, более 85 граммов героина, 1 таблетку экстази, 83 таблетки ЛСД, 295 таблеток Субутекса, 1040 таблеток "Оксикодона" и 690 таблеток "Лирики" .Обвиняемым грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы или бессрочное заключение.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт