https://sputnik-georgia.ru/20220629/brifing-voda--istochnik-bogatstva-kak-ispolzovat-ee-dlya-razvitiya-ekonomiki-267985346.html

Брифинг: Вода – источник богатства. Как использовать ее для развития экономики

Брифинг: Вода – источник богатства. Как использовать ее для развития экономики

Брифинг на тему "Вода – источник богатства: как использовать ее для развития экономики" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 29... 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T13:14+0400

2022-06-29T13:14+0400

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пресс-центр

грузия

экономика

тбилиси

вода

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Ресурсы пресной воды на Земле распределяются крайне неравномерно. 85% населения Земли проживает на преобладающе засушливой части планеты. Мировые запасы пресной воды не увеличиваются, а ее потребление постоянно растет.По данным ООН, в настоящее время дефицит водных ресурсов затрагивает более 40% людей в мире, доступа к чистой воде лишены более 700 миллионов жителей планеты. Более 1,7 миллиарда человек, проживающих на территории речных бассейнов, нуждаются в дополнительных источниках пресной воды. К середине ХXI века численность живущих при постоянной нехватке воды превысит четыре миллиарда человек.Но ресурсы подземной питьевой воды Грузии практически неисчерпаемы. Из общих запасов без нарушения экологического баланса можно использовать до 26 миллиардов литров в сутки. Поэтому в будущем Грузия может превратиться в крупного экспортера питьевой воды.Как использование природных ресурсов и водного потенциала может помочь экономическому возрождению Грузии? Какую политику проводит государство в этом направлении? Эти и другие вопросы обсудят участники брифинга:— член Бизнес академии Грузии Роман РУРУА;— профессор, гидрогеолог Ираклий МИКЕЛАДЗЕ.Брифинг пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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грузия, экономика, тбилиси, вода