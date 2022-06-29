https://sputnik-georgia.ru/20220629/chp-na-vostoke-gruzii-vyshedshaya-iz-beregov-reka-povredila-dorogu-267998725.html

ЧП на востоке Грузии: вышедшая из берегов река повредила дорогу

ЧП на востоке Грузии: вышедшая из берегов река повредила дорогу

Движение на поврежденном участке дороги запрещено для всех видов транспорта 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T17:04+0400

2022-06-29T17:04+0400

2022-06-29T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Движение автотранспорта временно запрещено на отрезке Вариани транспортного узла Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.По информации ведомства, в результате сильного дождя вышедшая из берегов река Лиахви повредила участок автомобильной дороги внутригосударственного значения.В частности, речь идет о 9-м километре автодороги Гори–Вариани–Сакашети–Брети–Карели.До проведения соответствующих мероприятий, на 1-12 километре участка дороги запрещено движение всех видов автотранспорта.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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