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ЧП на востоке Грузии: вышедшая из берегов река повредила дорогу
ЧП на востоке Грузии: вышедшая из берегов река повредила дорогу
Движение на поврежденном участке дороги запрещено для всех видов транспорта 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T17:04+0400
2022-06-29T17:04+0400
2022-06-29T17:04+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Движение автотранспорта временно запрещено на отрезке Вариани транспортного узла Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.По информации ведомства, в результате сильного дождя вышедшая из берегов река Лиахви повредила участок автомобильной дороги внутригосударственного значения.В частности, речь идет о 9-м километре автодороги Гори–Вариани–Сакашети–Брети–Карели.До проведения соответствующих мероприятий, на 1-12 километре участка дороги запрещено движение всех видов автотранспорта.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, погода
ЧП на востоке Грузии: вышедшая из берегов река повредила дорогу
Движение на поврежденном участке дороги запрещено для всех видов транспорта
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Движение автотранспорта временно запрещено на отрезке Вариани транспортного узла Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
По информации
ведомства, в результате сильного дождя вышедшая из берегов река Лиахви повредила участок автомобильной дороги внутригосударственного значения.
В частности, речь идет о 9-м километре автодороги Гори–Вариани–Сакашети–Брети–Карели.
До проведения соответствующих мероприятий, на 1-12 километре участка дороги запрещено движение всех видов автотранспорта.