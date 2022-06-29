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Дело об убийстве футболиста Георгия Шакарашвили: приговор остался в силе
Дело об убийстве футболиста Георгия Шакарашвили: приговор остался в силе
Суд не удовлетворил апелляцию ни одного из виновных и, таким образом, признал доказательства обвинения достоверными, заявила прокуратура 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T07:01+0400
2022-06-29T07:01+0400
2022-06-29T08:07+0400
георгий шакарашвили
гибель 19-летнего грузинского футболиста
грузия
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происшествия
тбилисский апелляционный суд
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор всем обвиняемым по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили 18 июня 2020 года, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.По данным Генпрокуратуры, суд не удовлетворил апелляцию ни одного из проходящих по делу виновных и, таким образом, признал доказательства обвинения достоверными.Георгий Шакарашвили пропал 18 июня 2020 года после того, как покинул вечеринку в город Мцхета неподалеку от Тбилиси и был найден мертвым на четвертый день поисков в реке Арагви.Троих фигурантов по делу Шакарашвили коснулась амнистия >>Экспертиза установила, что перед смертью Шакарашвили был жестоко избит и еще живым брошен в реку, где захлебнулся.По факту его гибели виновными в убийстве при отягчающих обстоятельствам были признаны пять человек.По решению суда Вахтанг Чиковани, Николоз Ревазишвили и Арчил Гагнидзе приговорены к 16 годам. Еще двое несовершеннолетних осужденных З. Х. и А. К., которым на момент вынесения приговора исполнилось 18 лет, приговорены к 10,5 года лишения свободы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
георгий шакарашвили, гибель 19-летнего грузинского футболиста, грузия, новости, происшествия, тбилисский апелляционный суд, генеральная прокуратура грузии
Дело об убийстве футболиста Георгия Шакарашвили: приговор остался в силе
07:01 29.06.2022 (обновлено: 08:07 29.06.2022)
Суд не удовлетворил апелляцию ни одного из виновных и, таким образом, признал доказательства обвинения достоверными, заявила прокуратура
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор всем обвиняемым по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили 18 июня 2020 года, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.
По данным Генпрокуратуры, суд не удовлетворил апелляцию ни одного из проходящих по делу виновных и, таким образом, признал доказательства обвинения достоверными.
Георгий Шакарашвили пропал 18 июня 2020 года после того, как покинул вечеринку в город Мцхета неподалеку от Тбилиси и был найден мертвым на четвертый день поисков в реке Арагви.
Экспертиза установила, что перед смертью Шакарашвили был жестоко избит и еще живым брошен в реку, где захлебнулся.
По факту его гибели виновными в убийстве при отягчающих обстоятельствам были признаны пять человек.
По решению суда Вахтанг Чиковани, Николоз Ревазишвили и Арчил Гагнидзе приговорены к 16 годам. Еще двое несовершеннолетних осужденных З. Х. и А. К., которым на момент вынесения приговора исполнилось 18 лет, приговорены к 10,5 года лишения свободы.