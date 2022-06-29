Дожди и оползни повредили Дом-музей Важа-Пшавела - ФОТО
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСтихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Непогода бушует в стране уже несколько дней
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Сильные осадки и оползневые процессы, которые наблюдались в Грузии на протяжении нескольких дней, повредили Дом-музей Важа-Пшавела в селе Чаргали (Душетский муниципалитет), говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСтихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
Стихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В частности, селевой поток принес большое количество щебня и камней, затопив здание музея на восточном фланге. Также затоплена задняя часть музея.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСтихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
Стихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Однако выставочное пространство, где хранятся копии рукописей Важа-Пшавела и другие экспонаты, стихия не повредила, отмечают в ведомстве.
Для изучения ситуации и решения проблем на место отправились замминистра культуры, спорта и молодежи Грузии Иосеб Багатурия, директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Николоз Азнаурашвили, начальник департамента развития инфраструктуры Минкультуры Георгий Боцвадзе, а также мэр муниципалитета Душети Манана Нариманидзе.
Для изучения ситуации и решения проблем на место отправились замминистра культуры, спорта и молодежи Грузии Иосеб Багатурия, директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Николоз Азнаурашвили, начальник департамента развития инфраструктуры Минкультуры Георгий Боцвадзе, а также мэр муниципалитета Душети Манана Нариманидзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСтихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
Стихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
После изучения ситуации было решено, что для вывоза массы из камней и грязи и оттока скопившейся воды будет задействована тяжелая техника. Также были запланированы будущие мероприятия по предотвращению подобных угроз.