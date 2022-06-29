https://sputnik-georgia.ru/20220629/dozhdi-i-opolzni-povredili-dom-muzey-vazha-pshavela---foto-267993091.html

Дожди и оползни повредили Дом-музей Важа-Пшавела - ФОТО

Дожди и оползни повредили Дом-музей Важа-Пшавела - ФОТО

Непогода бушует в стране уже несколько дней 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T16:01+0400

2022-06-29T16:01+0400

2022-06-29T16:01+0400

важа пшавела

национальное агентство охраны культурного наследия

грузия

новости

происшествия

непогода в грузии

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Сильные осадки и оползневые процессы, которые наблюдались в Грузии на протяжении нескольких дней, повредили Дом-музей Важа-Пшавела в селе Чаргали (Душетский муниципалитет), говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.В частности, селевой поток принес большое количество щебня и камней, затопив здание музея на восточном фланге. Также затоплена задняя часть музея.Однако выставочное пространство, где хранятся копии рукописей Важа-Пшавела и другие экспонаты, стихия не повредила, отмечают в ведомстве.Для изучения ситуации и решения проблем на место отправились замминистра культуры, спорта и молодежи Грузии Иосеб Багатурия, директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Николоз Азнаурашвили, начальник департамента развития инфраструктуры Минкультуры Георгий Боцвадзе, а также мэр муниципалитета Душети Манана Нариманидзе.После изучения ситуации было решено, что для вывоза массы из камней и грязи и оттока скопившейся воды будет задействована тяжелая техника. Также были запланированы будущие мероприятия по предотвращению подобных угроз.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

важа пшавела, национальное агентство охраны культурного наследия, грузия, новости, происшествия, непогода в грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии