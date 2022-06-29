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https://sputnik-georgia.ru/20220629/dozhdi-i-opolzni-povredili-dom-muzey-vazha-pshavela---foto-267993091.html
Дожди и оползни повредили Дом-музей Важа-Пшавела - ФОТО
Дожди и оползни повредили Дом-музей Важа-Пшавела - ФОТО
Непогода бушует в стране уже несколько дней 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T16:01+0400
2022-06-29T16:01+0400
важа пшавела
национальное агентство охраны культурного наследия
грузия
новости
происшествия
непогода в грузии
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Сильные осадки и оползневые процессы, которые наблюдались в Грузии на протяжении нескольких дней, повредили Дом-музей Важа-Пшавела в селе Чаргали (Душетский муниципалитет), говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.В частности, селевой поток принес большое количество щебня и камней, затопив здание музея на восточном фланге. Также затоплена задняя часть музея.Однако выставочное пространство, где хранятся копии рукописей Важа-Пшавела и другие экспонаты, стихия не повредила, отмечают в ведомстве.Для изучения ситуации и решения проблем на место отправились замминистра культуры, спорта и молодежи Грузии Иосеб Багатурия, директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Николоз Азнаурашвили, начальник департамента развития инфраструктуры Минкультуры Георгий Боцвадзе, а также мэр муниципалитета Душети Манана Нариманидзе.После изучения ситуации было решено, что для вывоза массы из камней и грязи и оттока скопившейся воды будет задействована тяжелая техника. Также были запланированы будущие мероприятия по предотвращению подобных угроз.
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важа пшавела, национальное агентство охраны культурного наследия, грузия, новости, происшествия, непогода в грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии

Дожди и оползни повредили Дом-музей Важа-Пшавела - ФОТО

16:01 29.06.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСтихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
Стихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Непогода бушует в стране уже несколько дней
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Сильные осадки и оползневые процессы, которые наблюдались в Грузии на протяжении нескольких дней, повредили Дом-музей Важа-Пшавела в селе Чаргали (Душетский муниципалитет), говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСтихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
Стихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2022
Стихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В частности, селевой поток принес большое количество щебня и камней, затопив здание музея на восточном фланге. Также затоплена задняя часть музея.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСтихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
Стихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2022
Стихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Однако выставочное пространство, где хранятся копии рукописей Важа-Пшавела и другие экспонаты, стихия не повредила, отмечают в ведомстве.

Для изучения ситуации и решения проблем на место отправились замминистра культуры, спорта и молодежи Грузии Иосеб Багатурия, директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Николоз Азнаурашвили, начальник департамента развития инфраструктуры Минкультуры Георгий Боцвадзе, а также мэр муниципалитета Душети Манана Нариманидзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСтихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
Стихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2022
Стихия повредила Дом-музей Важа-Пшавела в Чаргали
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
После изучения ситуации было решено, что для вывоза массы из камней и грязи и оттока скопившейся воды будет задействована тяжелая техника. Также были запланированы будущие мероприятия по предотвращению подобных угроз.
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