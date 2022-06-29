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"Это мышеловка" - депутаты о статусе кандидата Грузии в ЕС

"Это мышеловка" - депутаты о статусе кандидата Грузии в ЕС

Экс-лидеры правящей партии рассказали о революционных планах оппозиции 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T22:16+0400

2022-06-29T22:16+0400

2022-06-30T00:41+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Тема предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС была мышеловкой, в которую заманили представителей грузинских властей, говорится в заявлении трех депутатов, которые покинули ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Накануне три лидера "Грузинской мечты" Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода они назвали желание предоставить общественности больше информации о происходящем.Для этого, по информации депутатов, и состоялась встреча крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", а также представителей ряда СМИ и НПО в Бакуриани, где специально пригласили специалиста по революционным сценариям Питера Акермана."Для этого они подняли тему кандидата на членство в Евросоюз… Единственное, для чего понадобилась тема кандидата – обострить политический фон и искусственно создать революционный заряд. Тема кандидата была своего рода "мышеловкой", в которую заманили властей Грузии", - говорится в заявлении трех депутатов.По информации парламентариев, изначально к этому делу подключили президента Саломе Зурабишвили. Именно она и должна была сделать заявление о подаче Грузией заявки в парламенте."Из-за этого она даже позволила себе анонсировать заседание парламента с нарушением Конституции. Однако, команда правильно действовала и сорвала этот сценарий", - отмечают депутаты.После "Нацдвижение" и ее сателлиты сами задействовали кампанию о подаче заявки, и власти "абсолютно рационально" приняли решение о подаче заявки.Депутаты отмечают, что было не сложно угадать - и участники встречи в Бакуриани знали это заранее - что статус дали бы Украине и Молдове, а Грузию оставили бы без него, и эти ожидания полностью оправдались.После решения Евросоюза события начали развиваться так, как это прогнозировали члены правящей команды, уверяют депутаты. А именно, участники встречи Бакуриани незамедлительно вышли и потребовали отставки правительства."Нацдвижения" постоянно упоминает два термина – деолигархизация и деполяризация. Депутаты напомнили, что именно эти два термина были сначала записаны в резолюции Европарламента, а позднее уже - в заключении Еврокомиссии.Перевод этих терминов простой – деолигархизация означает уход основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили из Грузии, а деполяризация – освобождение из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.Как отмечено в заявлении депутатов, было разработана два альтернативных сценария революции: один краткосрочный, а второй – сравнительно долгосрочный.Первый сценарий был рассчитан на резолюцию Европарламента."Известной резолюцией и заявлениями европарламентариев, правительству Грузии нанесли тяжелейшее оскорбление, и этим они попытались создать эмоциональный фон среди населения. Однако краткосрочный сценарий не удался, и революция не состоялась с первой попытки", - говорится в заявлении.Второй сценарий рассчитан на решение Евросоюза по поводу статуса кандидата."Отказом от статуса кандидата, они создали определенный эмоциональный фон, за которым, по их расчетам, должно последовать навязывание т.н. реформ, единственной целью которого является смена власти и присвоение грузинского суда", - отмечают депутаты.Их главная цель - отстранить патриотов, людей, которые любят Грузию и передать бразды правления тем, "кто подпишет любое их задание" и что самое главное, с закрытыми глазами начнут войну, что является главной целью этого сценария.Именно поэтому им нужны во власти люди, которые без проблем обретут страну на уничтожение. Именно такими и являются лидеры "Наджвижения" и связанных с ней НПО и телевизионные лица, заключили депутаты.Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, созар субари, дмитрий хундадзе, бакуриани, украина, молдова, грузинская мечта, европарламент, еврокомиссия