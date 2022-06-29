https://sputnik-georgia.ru/20220629/ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy---video-267984527.html
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T12:58+0400
2022-06-29T12:58+0400
2022-06-29T12:59+0400
россия
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политика
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
2022-06-29T12:58+0400
true
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Sputnik Грузия
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россия, мария захарова, политика, мультимедиа, видео, видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
12:58 29.06.2022 (обновлено: 12:59 29.06.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.