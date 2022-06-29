https://sputnik-georgia.ru/20220629/film-o-rezo-gabriadze-predstavili-v-tbilisi-268022413.html

Фильм о Резо Габриадзе представили в Тбилиси

Фильм о Резо Габриадзе представили в Тбилиси

Грузия и весь мир в прошлом году потеряли необыкновенного человека, культовую личность и одного из самых прекрасных художников своего времени – Резо Габриадзе. 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T17:19+0400

2022-06-29T17:19+0400

2022-06-30T12:19+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Фильм "Философия художника: РЕЗО ГАБРИАДЗЕ" представлен в Тбилиси в день рождения великого грузинского режиссера и сценариста. Сегодня мастеру исполнилось бы 86 лет.Фильм-зарисовка подготовлен Центром русского языка "Азбука", режиссер - Марика Джапаридзе."В нашу эпоху, где материализм и виртуальная реальность поглотили планету, отдалив людей от простых истин, размышления мастера стали острее и нужнее, чем когда-либо. В его словах – забота и любовь к уходящему миру; миру, который мы теряем в погоне за техническим прогрессом", - говорится в сообщении Центра "Азбука".Легендарный грузинский композитор, пианист и педагог, "маэстро тишины" Гия Канчели ушел из жизни в 2019 году в возрасте 85 лет. Канчели является обладателем многих премий и званий. Был Народным артистом Грузинской ССР и Народным артистом СССР, обладателем Государственной премии Грузии, а также премии "Ника" за лучшую музыку к фильму "Кин-дза-дза". Был кавалером Ордена Чести, Почетным гражданином Тбилиси и Академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".Резо Габриадзе скончался в июне 2021 года. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценарий к более чем к 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

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грузия, новости, культура, резо габриадзе