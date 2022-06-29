https://sputnik-georgia.ru/20220629/film-o-rezo-gabriadze-predstavili-v-tbilisi-268022413.html
Фильм о Резо Габриадзе представили в Тбилиси
Фильм о Резо Габриадзе представили в Тбилиси
Грузия и весь мир в прошлом году потеряли необыкновенного человека, культовую личность и одного из самых прекрасных художников своего времени – Резо Габриадзе. 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T17:19+0400
2022-06-29T17:19+0400
2022-06-30T12:19+0400
грузия
новости
культура
резо габриадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/07/251952412_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_69430e676c1d44b60ac98bb51076bad3.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Фильм "Философия художника: РЕЗО ГАБРИАДЗЕ" представлен в Тбилиси в день рождения великого грузинского режиссера и сценариста. Сегодня мастеру исполнилось бы 86 лет.Фильм-зарисовка подготовлен Центром русского языка "Азбука", режиссер - Марика Джапаридзе."В нашу эпоху, где материализм и виртуальная реальность поглотили планету, отдалив людей от простых истин, размышления мастера стали острее и нужнее, чем когда-либо. В его словах – забота и любовь к уходящему миру; миру, который мы теряем в погоне за техническим прогрессом", - говорится в сообщении Центра "Азбука".Легендарный грузинский композитор, пианист и педагог, "маэстро тишины" Гия Канчели ушел из жизни в 2019 году в возрасте 85 лет. Канчели является обладателем многих премий и званий. Был Народным артистом Грузинской ССР и Народным артистом СССР, обладателем Государственной премии Грузии, а также премии "Ника" за лучшую музыку к фильму "Кин-дза-дза". Был кавалером Ордена Чести, Почетным гражданином Тбилиси и Академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".Резо Габриадзе скончался в июне 2021 года. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценарий к более чем к 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/07/251952412_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_f7cb18cc2be483f420fc01ed1e927896.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, резо габриадзе
Фильм о Резо Габриадзе представили в Тбилиси
17:19 29.06.2022 (обновлено: 12:19 30.06.2022)
Грузия и весь мир в прошлом году потеряли необыкновенного человека, культовую личность и одного из самых прекрасных художников своего времени – Резо Габриадзе.
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Фильм "Философия художника: РЕЗО ГАБРИАДЗЕ" представлен в Тбилиси в день рождения великого грузинского режиссера и сценариста. Сегодня мастеру исполнилось бы 86 лет.
Фильм-зарисовка подготовлен Центром русского языка "Азбука", режиссер - Марика Джапаридзе.
"В нашу эпоху, где материализм и виртуальная реальность поглотили планету, отдалив людей от простых истин, размышления мастера стали острее и нужнее, чем когда-либо. В его словах – забота и любовь к уходящему миру; миру, который мы теряем в погоне за техническим прогрессом", - говорится в сообщении Центра "Азбука".
Легендарный грузинский композитор, пианист и педагог, "маэстро тишины" Гия Канчели ушел из жизни в 2019 году в возрасте 85 лет. Канчели является обладателем многих премий и званий. Был Народным артистом Грузинской ССР и Народным артистом СССР, обладателем Государственной премии Грузии, а также премии "Ника" за лучшую музыку к фильму "Кин-дза-дза". Был кавалером Ордена Чести, Почетным гражданином Тбилиси и Академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".
Резо Габриадзе скончался в июне 2021 года. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценарий к более чем к 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".
Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.