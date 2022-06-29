https://sputnik-georgia.ru/20220629/fsb-rf-zaderzhala-ekstremistov-v-volgogradskoy-oblasti---video-267987746.html

ФСБ РФ задержала экстремистов в Волгоградской области – видео

ФСБ РФ задержала экстремистов в Волгоградской области – видео

Представители ФСБ РФ задержали в Волгоградской области местных жителей, которых подозревают в подготовке захвата власти с применением оружия. Подробнее –... 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T14:03+0400

2022-06-29T14:03+0400

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По информации ФСБ РФ, задержанные причастны к созданию экстремистской организации. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела. Оперативные кадры момента задержания смотрите в видео, которое было предоставлено УФСБ России по Волгоградской области.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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