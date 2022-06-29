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ФСБ РФ задержала экстремистов в Волгоградской области – видео
ФСБ РФ задержала экстремистов в Волгоградской области – видео
Представители ФСБ РФ задержали в Волгоградской области местных жителей, которых подозревают в подготовке захвата власти с применением оружия. Подробнее –... 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T14:03+0400
2022-06-29T14:03+0400
2022-06-29T14:11+0400
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По информации ФСБ РФ, задержанные причастны к созданию экстремистской организации. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела. Оперативные кадры момента задержания смотрите в видео, которое было предоставлено УФСБ России по Волгоградской области.
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видео, мультимедиа, россия, террористы, борьба с терроризмом, терроризм, видео
ФСБ РФ задержала экстремистов в Волгоградской области – видео
14:03 29.06.2022 (обновлено: 14:11 29.06.2022)
Представители ФСБ РФ задержали в Волгоградской области местных жителей, которых подозревают в подготовке захвата власти с применением оружия. Подробнее – смотрите в видео
По информации ФСБ РФ, задержанные причастны к созданию экстремистской организации. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела. Оперативные кадры момента задержания смотрите в видео, которое было предоставлено УФСБ России по Волгоградской области.