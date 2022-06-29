https://sputnik-georgia.ru/20220629/gruzinskikh-katolikov-pozdravili-s-dnem-svyatykh-petra-i-pavla-267996495.html

Грузинских католиков поздравили с Днем святых Петра и Павла

Грузинских католиков поздравили с Днем святых Петра и Павла

Католикам в Грузии и во всем мире пожелали спокойствия и добра 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T19:01+0400

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грузия

новости

грузинская православная церковь

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Государственное агентство Грузии по вопросам религии поздравило католиков и католическую церковь с Днем святых Петра и Павла.Агентство поздравило католическую церковь с праздником, пожелав спокойствия и добра.Католическая церковь отмечает День Петра и Павла 29 июня. Этот праздник известен со времен раннего христианства и праздновался в Римской империи, как на Востоке, так и на Западе. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, грузинская православная церковь