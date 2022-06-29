https://sputnik-georgia.ru/20220629/gruzinskikh-katolikov-pozdravili-s-dnem-svyatykh-petra-i-pavla-267996495.html
Грузинских католиков поздравили с Днем святых Петра и Павла
Грузинских католиков поздравили с Днем святых Петра и Павла
Католикам в Грузии и во всем мире пожелали спокойствия и добра 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T19:01+0400
2022-06-29T19:01+0400
2022-06-29T19:01+0400
грузия
новости
грузинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0f/265223506_0:97:3073:1825_1920x0_80_0_0_0451c8e984129acdef08c34d7b200052.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Государственное агентство Грузии по вопросам религии поздравило католиков и католическую церковь с Днем святых Петра и Павла.Агентство поздравило католическую церковь с праздником, пожелав спокойствия и добра.Католическая церковь отмечает День Петра и Павла 29 июня. Этот праздник известен со времен раннего христианства и праздновался в Римской империи, как на Востоке, так и на Западе. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0f/265223506_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_426e00ad00fa706b5efa5739a702ed64.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, грузинская православная церковь
Грузинских католиков поздравили с Днем святых Петра и Павла
Католикам в Грузии и во всем мире пожелали спокойствия и добра
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Государственное агентство Грузии по вопросам религии поздравило католиков и католическую церковь с Днем святых Петра и Павла.
Агентство поздравило католическую церковь с праздником, пожелав спокойствия и добра.
"Католическая церковь празднует День Петра и Павла. Святой Петр и Святой Павел выделяются среди других апостолов своим апостольством и мученичеством, поэтому церковь упоминает их как "апостолов своих глав", - говорится в заявлении.
Католическая церковь отмечает День Петра и Павла 29 июня. Этот праздник известен со времен раннего христианства и праздновался в Римской империи, как на Востоке, так и на Западе. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру.