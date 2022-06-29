https://sputnik-georgia.ru/20220629/gruzinskiy-ogon-korolevskiy-natsionalnyy-balet-provedet-kontsert-267979088.html
"Грузинский огонь": Королевский национальный балет проведет концерт
"Грузинский огонь": Королевский национальный балет проведет концерт
В постановке используются 370 уникальных танцевальных костюмов и декораций 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T20:31+0400
2022-06-29T20:31+0400
2022-06-29T20:31+0400
культура
грузия
новости
тбилиси
анонсы
королевский национальный балет грузии
концерт
тбилисский концертный зал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/12/249234476_0:84:1101:703_1920x0_80_0_0_50608fe84018d5113d3be354d7fa754a.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Королевский национальный балет Грузии представит феноменальное представление "Грузинский огонь" в Тбилисском концертном зале (Филармония) 10 июля.Спектакль "Грузинский огонь" построен на грузинских традиционных и современных танцевальных хореографических постановках, которые объединяют всю Грузию в одно полноценное танцевальное представление.В постановке используются 370 уникальных танцевальных костюмов и уникальные декорации. В концерте также примет участие приглашенный артист балета из Голландии Георгий Поцхишвили, который выступит в качестве солиста."Не упустите эту возможность, вас ждет незабываемое представление грузинских танцев, которое пройдет лишь один раз в большом тбилисском концертном зале", – пишут организаторы.В течение последних нескольких лет труппа провела более 300 концертов в Европе и Азии при полном полном аншлаге. Постановочные балетмейстеры концерта – Гела Поцхишвили и Майя Кикнадзе, а директором программы является Гелоди Поцхишвили.Национальный Королевский балет был создан в Грузии в 2008 году грузинскими хореографами Гелой Поцхишвили и Майей Кикнадзе. Сохраняя традиции национального грузинского танца, ансамбль отличает новаторство и высокий профессиональный уровень.Танцовщиками балета являются жители разных уголков Грузии. Целью коллектива является популяризация грузинского современного танцевального искусства в Грузии и за ее пределами.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/12/249234476_0:0:1101:825_1920x0_80_0_0_d35f39dbae8f3d4eb333d8a0e1fb71f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, грузия, новости, тбилиси, анонсы , королевский национальный балет грузии, концерт, тбилисский концертный зал
"Грузинский огонь": Королевский национальный балет проведет концерт
В постановке используются 370 уникальных танцевальных костюмов и декораций
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Королевский национальный балет Грузии представит феноменальное представление "Грузинский огонь" в Тбилисском концертном зале (Филармония) 10 июля.
Спектакль "Грузинский огонь" построен на грузинских традиционных и современных танцевальных хореографических постановках, которые объединяют всю Грузию в одно полноценное танцевальное представление.
В постановке используются 370 уникальных танцевальных костюмов и уникальные декорации. В концерте также примет участие приглашенный артист балета из Голландии Георгий Поцхишвили, который выступит в качестве солиста.
"Не упустите эту возможность, вас ждет незабываемое представление грузинских танцев, которое пройдет лишь один раз в большом тбилисском концертном зале", – пишут организаторы.
В течение последних нескольких лет труппа провела более 300 концертов в Европе и Азии при полном полном аншлаге. Постановочные балетмейстеры концерта – Гела Поцхишвили и Майя Кикнадзе, а директором программы является Гелоди Поцхишвили.
Национальный Королевский балет был создан в Грузии в 2008 году грузинскими хореографами Гелой Поцхишвили и Майей Кикнадзе. Сохраняя традиции национального грузинского танца, ансамбль отличает новаторство и высокий профессиональный уровень.
Танцовщиками балета являются жители разных уголков Грузии. Целью коллектива является популяризация грузинского современного танцевального искусства в Грузии и за ее пределами.