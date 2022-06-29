https://sputnik-georgia.ru/20220629/gruzinskiy-ogon-korolevskiy-natsionalnyy-balet-provedet-kontsert-267979088.html

"Грузинский огонь": Королевский национальный балет проведет концерт

"Грузинский огонь": Королевский национальный балет проведет концерт

В постановке используются 370 уникальных танцевальных костюмов и декораций 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T20:31+0400

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тбилисский концертный зал

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Королевский национальный балет Грузии представит феноменальное представление "Грузинский огонь" в Тбилисском концертном зале (Филармония) 10 июля.Спектакль "Грузинский огонь" построен на грузинских традиционных и современных танцевальных хореографических постановках, которые объединяют всю Грузию в одно полноценное танцевальное представление.В постановке используются 370 уникальных танцевальных костюмов и уникальные декорации. В концерте также примет участие приглашенный артист балета из Голландии Георгий Поцхишвили, который выступит в качестве солиста."Не упустите эту возможность, вас ждет незабываемое представление грузинских танцев, которое пройдет лишь один раз в большом тбилисском концертном зале", – пишут организаторы.В течение последних нескольких лет труппа провела более 300 концертов в Европе и Азии при полном полном аншлаге. Постановочные балетмейстеры концерта – Гела Поцхишвили и Майя Кикнадзе, а директором программы является Гелоди Поцхишвили.Национальный Королевский балет был создан в Грузии в 2008 году грузинскими хореографами Гелой Поцхишвили и Майей Кикнадзе. Сохраняя традиции национального грузинского танца, ансамбль отличает новаторство и высокий профессиональный уровень.Танцовщиками балета являются жители разных уголков Грузии. Целью коллектива является популяризация грузинского современного танцевального искусства в Грузии и за ее пределами.

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