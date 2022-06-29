https://sputnik-georgia.ru/20220629/gruziya-rasschityvaet-na-otkrytie-sukhoputnoy-granitsy-s-azerbaydzhanom---posol-267990473.html
Грузия рассчитывает на открытие сухопутной границы с Азербайджаном – посол
Грузия рассчитывает на открытие сухопутной границы с Азербайджаном – посол
В настоящее время Грузию и Азербайджан связывает только авиасообщение 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T15:14+0400
2022-06-29T15:14+0400
2022-06-29T15:33+0400
грузия
новости
политика
азербайджан
баку
тбилиси
buta airways
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0d/249436050_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_2f580d9d3e505090bc5b9f6306c0c2d3.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе надеется, что Азербайджан откроет грузино-азербайджанскую сухопутную границу, сообщает Report.Сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрылась 14 марта 2020 года. Причина – режим карантина, продленный до 1 июля 2022 года. В настоящее время Грузию и Азербайджан связывает только авиасообщение.Как отметил Патарадзе, на фоне закрытых сухопутных границ авиасвязь между двумя странами расширяется. Со следующего месяца ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) будет осуществлять рейсы из Баку в Тбилиси три раза в неделю.На данный момент рейсы Баку-Тбилиси ежедневно выполняет низкобюджетная дочерняя компания AZAL "Buta Airways".Ранее в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что внешнеполитическое ведомства страны и посольство Грузии в Азербайджане работают над вопросом восстановления свободного передвижения граждан через сухопутную границу.По данным МИД Грузии, министерство и посольство провели несколько встреч для восстановления передвижения граждан. По информации ведомства, с 19 марта 2021 года удалось восстановить возможность гражданам Грузии въезжать в Азербайджан воздушным путем.При этом МИД Грузии отмечает, что в особых случаях границы для граждан Грузии открыты.
азербайджан
баку
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0d/249436050_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_b503c084d423629f44014a4622857619.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, азербайджан, баку, тбилиси, buta airways
Грузия рассчитывает на открытие сухопутной границы с Азербайджаном – посол
15:14 29.06.2022 (обновлено: 15:33 29.06.2022)
В настоящее время Грузию и Азербайджан связывает только авиасообщение
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik.
Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе надеется, что Азербайджан откроет грузино-азербайджанскую сухопутную границу, сообщает Report
.
Сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрылась 14 марта 2020 года. Причина – режим карантина, продленный до 1 июля 2022 года. В настоящее время Грузию и Азербайджан связывает только авиасообщение.
"Мы надеемся, что Азербайджан откроет сухопутную границу с Грузией", – заявил Патарадзе в ходе азербайджано-грузинского бизнес-форума, который проходит в Баку.
Как отметил Патарадзе, на фоне закрытых сухопутных границ авиасвязь между двумя странами расширяется. Со следующего месяца ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) будет осуществлять рейсы из Баку в Тбилиси три раза в неделю.
На данный момент рейсы Баку-Тбилиси ежедневно выполняет низкобюджетная дочерняя компания AZAL "Buta Airways".
Ранее в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что внешнеполитическое ведомства страны и посольство Грузии в Азербайджане работают над вопросом восстановления свободного передвижения граждан через сухопутную границу.
По данным МИД Грузии, министерство и посольство провели несколько встреч для восстановления передвижения граждан. По информации ведомства, с 19 марта 2021 года удалось восстановить возможность гражданам Грузии въезжать в Азербайджан воздушным путем.
При этом МИД Грузии отмечает, что в особых случаях границы для граждан Грузии открыты.