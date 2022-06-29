https://sputnik-georgia.ru/20220629/gruziya-rasschityvaet-na-otkrytie-sukhoputnoy-granitsy-s-azerbaydzhanom---posol-267990473.html

Грузия рассчитывает на открытие сухопутной границы с Азербайджаном – посол

Грузия рассчитывает на открытие сухопутной границы с Азербайджаном – посол

В настоящее время Грузию и Азербайджан связывает только авиасообщение 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T15:14+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе надеется, что Азербайджан откроет грузино-азербайджанскую сухопутную границу, сообщает Report.Сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрылась 14 марта 2020 года. Причина – режим карантина, продленный до 1 июля 2022 года. В настоящее время Грузию и Азербайджан связывает только авиасообщение.Как отметил Патарадзе, на фоне закрытых сухопутных границ авиасвязь между двумя странами расширяется. Со следующего месяца ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) будет осуществлять рейсы из Баку в Тбилиси три раза в неделю.На данный момент рейсы Баку-Тбилиси ежедневно выполняет низкобюджетная дочерняя компания AZAL "Buta Airways".Ранее в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что внешнеполитическое ведомства страны и посольство Грузии в Азербайджане работают над вопросом восстановления свободного передвижения граждан через сухопутную границу.По данным МИД Грузии, министерство и посольство провели несколько встреч для восстановления передвижения граждан. По информации ведомства, с 19 марта 2021 года удалось восстановить возможность гражданам Грузии въезжать в Азербайджан воздушным путем.При этом МИД Грузии отмечает, что в особых случаях границы для граждан Грузии открыты.

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