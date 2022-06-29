https://sputnik-georgia.ru/20220629/markedonov-rasskazal-chem-opasna-dlya-rossii-vneshnyaya-politika-turtsii---video-268000009.html

Маркедонов рассказал, чем опасна для России внешняя политика Турции - видео

Маркедонов рассказал, чем опасна для России внешняя политика Турции - видео

Глава Минэкономики Грузии обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела, позиция же украинских властей стала одной из причин отказа в предоставлении Грузии... 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T17:25+0400

2022-06-29T17:25+0400

2022-06-29T17:33+0400

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россия

экспертное мнение

сергей маркедонов

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Чем вызван конфликт Украины и Грузии? Как Россия должна действовать в этих условиях? Каким образом нужно выстраивать российско-турецкие отношения? Чем закончится саммит НАТО в Испании? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, сергей маркедонов, видео