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Маркедонов рассказал, чем опасна для России внешняя политика Турции - видео
Маркедонов рассказал, чем опасна для России внешняя политика Турции - видео
Глава Минэкономики Грузии обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела, позиция же украинских властей стала одной из причин отказа в предоставлении Грузии... 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T17:25+0400
2022-06-29T17:25+0400
2022-06-29T17:33+0400
видео
мультимедиа
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экспертное мнение
сергей маркедонов
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Чем вызван конфликт Украины и Грузии? Как Россия должна действовать в этих условиях? Каким образом нужно выстраивать российско-турецкие отношения? Чем закончится саммит НАТО в Испании? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.
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видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, сергей маркедонов, видео
Маркедонов рассказал, чем опасна для России внешняя политика Турции - видео
17:25 29.06.2022 (обновлено: 17:33 29.06.2022)
Глава Минэкономики Грузии обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела, позиция же украинских властей стала одной из причин отказа в предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС
Чем вызван конфликт Украины и Грузии? Как Россия должна действовать в этих условиях? Каким образом нужно выстраивать российско-турецкие отношения? Чем закончится саммит НАТО в Испании? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском
" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.