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НАТО: решение Бухарестского саммита в отношении Грузии и Украины в силе

НАТО: решение Бухарестского саммита в отношении Грузии и Украины в силе

Альянс намерен помогать Грузии в укреплении устойчивости к "вредоносному вмешательству" 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T20:37+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Североатлантический альянс подтвердил приверженность решениям, которые были приняты в 2008 году на саммите в Бухаресте и после в отношении Грузии и Украины, говорится в утвержденной на саммите в Мадриде новой многолетней стратегической концепции НАТО.В 2008 году в Бухаресте на саммите глав стран-участниц НАТО подтвердили, что Грузия в будущем может стать членом НАТО при условии соответствия стандартам альянса. В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе утвердили пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.Там же отмечено, что НАТО будет укреплять политический диалог и сотрудничество с теми, кто стремится вступить в Альянс, а также будет помогать укреплять устойчивость к вредоносному вмешательству. Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.В декабре 2021 года МИД РФ заявил, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года, на котором было подтверждено, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами альянса.

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