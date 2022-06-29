https://sputnik-georgia.ru/20220629/nato-usilit-podderzhku-gruzii-moldovy-moldavii-i-drugikh-partnerov-alyansa---deklaratsiya-267998305.html

НАТО усилит поддержку Грузии, Молдовы и других партнеров альянса - декларация

НАТО усилит поддержку Грузии, Молдовы и других партнеров альянса - декларация

Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T16:57+0400

2022-06-29T16:57+0400

2022-06-29T17:08+0400

новости

грузия

нато

украина

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0d/262806187_0:120:2934:1770_1920x0_80_0_0_3927f75e03ac4fcb1e11cef3383829bc.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Лидеры стран НАТО договорились усилить политическую и практическую поддержку Грузии, Молдовы и других своих партнеров, говорится в декларации, принятой на саммите альянса в Мадриде. Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.В декабре 2021 года МИД РФ заявил, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года, на котором было подтверждено, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами альянса — при условии соответствия его стандартам.В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе утвердили пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.

украина

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, нато, украина, молдова