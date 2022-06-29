https://sputnik-georgia.ru/20220629/nikoloz-basilashvili-vyshel-v-tretiy-etap-uimbldona-268012940.html

Победа! Николоз Басилашвили вышел в третий этап Уимблдона

Победа! Николоз Басилашвили вышел в третий этап Уимблдона

Для победы грузинскому теннисисту понадобилось 2 часа и 24 минуты 29.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (26 ATP) одержал уверенную победу, обыграв француза Кентена Алиса (Quentin Halys - 82), и прошел в третий круг Уимблдона.На протяжении всей встречи, не считая второго сета, который Басилашвили уступил сопернику всухую - 0:6, на корте велась ожесточенная борьба за каждый гейм.Общий счет по сетам - 7:6 (9:7), 0:6, 7:5, 7:6 (7:5).Примечательно, что теннисисты встретились между собой впервые. Для победы грузинскому теннисисту понадобилось 2 часа и 24 минуты.В 1/16 финала соперником Басилашвили станет победитель пары Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – Райлли Опелка (США).В случае преодоления третьего круга Басилашвили может встретиться с действующим чемпионом Уимбилдона сербом Новаком Джоковичем.

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спорт, грузия, новости, новак джокович, теннис, николоз басилашвили