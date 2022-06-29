https://sputnik-georgia.ru/20220629/novaya-dostoprimechatelnost-gruzii-ogromnyy-steklyannyy-most-s-restoranom---foto-268012355.html

Новая достопримечательность Грузии: огромный стеклянный мост с рестораном - фото

Новая достопримечательность Грузии: огромный стеклянный мост с рестораном - фото

Огромный 240-метровый стеклянный мост открылся в каньоне Дашбаши на территории Грузии. Это живописное место находится всего в 90 километрах пути от Тбилиси 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T23:40+0400

2022-06-29T23:40+0400

2022-06-29T23:42+0400

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По стеклянному мосту туристы смогут переходить с одного берега каньона на другой. Над проектом работала израильская компания Kass Land, которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари.

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