Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220629/novaya-dostoprimechatelnost-gruzii-ogromnyy-steklyannyy-most-s-restoranom---foto-268012355.html
Новая достопримечательность Грузии: огромный стеклянный мост с рестораном - фото
Новая достопримечательность Грузии: огромный стеклянный мост с рестораном - фото
Огромный 240-метровый стеклянный мост открылся в каньоне Дашбаши на территории Грузии. Это живописное место находится всего в 90 километрах пути от Тбилиси 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T23:40+0400
2022-06-29T23:42+0400
новости в фотографиях
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
туристические достопримечательности
туризм
туризм в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1d/268005129_179:522:2892:2048_1920x0_80_0_0_c5584f40870ed95cebe9d026d79a2484.jpg
По стеклянному мосту туристы смогут переходить с одного берега каньона на другой. Над проектом работала израильская компания Kass Land, которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1d/268005129_518:406:2708:2048_1920x0_80_0_0_13ac91468a1181eb2f0eaa7cfa777a64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, туристические достопримечательности, туризм, туризм в грузии, фото

Новая достопримечательность Грузии: огромный стеклянный мост с рестораном - фото

23:40 29.06.2022 (обновлено: 23:42 29.06.2022)
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Огромный 240-метровый стеклянный мост открылся в каньоне Дашбаши на территории Грузии. Это живописное место находится всего в 90 километрах пути от Тбилиси
По стеклянному мосту туристы смогут переходить с одного берега каньона на другой. Над проектом работала израильская компания Kass Land, которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари.
© photo: Sputnik / Stringer

Огромный стеклянный мост расположен над пропастью на огромной высоте.

Огромный стеклянный мост расположен над пропастью на огромной высоте. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Огромный стеклянный мост расположен над пропастью на огромной высоте.

© photo: Sputnik / Stringer

Длина стеклянного моста - 240 метров. Высота над землей - более 200 метров.

Длина стеклянного моста - 240 метров. Высота над землей - более 200 метров. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Длина стеклянного моста - 240 метров. Высота над землей - более 200 метров.

© photo: Sputnik / Stringer

Прямо посередине моста находится гигантская стеклянная конструкция в форме бриллианта.

Прямо посередине моста находится гигантская стеклянная конструкция в форме бриллианта. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Прямо посередине моста находится гигантская стеклянная конструкция в форме бриллианта.

© photo: Sputnik / Stringer

Посетителей уникального комплекса ждет впечатляющее зрелище. Это живописное место находится в 90 километрах от Тбилиси.

Посетителей уникального комплекса ждет впечатляющее зрелище. Это живописное место находится в 90 километрах от Тбилиси. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Посетителей уникального комплекса ждет впечатляющее зрелище. Это живописное место находится в 90 километрах от Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

С моста открываются панорамные виды, сделаны тропинки, ведущие к каскадным водопадам, построены коттеджи для визитеров.

С моста открываются панорамные виды, сделаны тропинки, ведущие к каскадным водопадам, построены коттеджи для визитеров. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

С моста открываются панорамные виды, сделаны тропинки, ведущие к каскадным водопадам, построены коттеджи для визитеров.

© photo: Sputnik / Stringer

По стеклянному мосту туристы смогут переходить с одной стороны каньона на другую.

По стеклянному мосту туристы смогут переходить с одной стороны каньона на другую. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

По стеклянному мосту туристы смогут переходить с одной стороны каньона на другую.

© photo: Sputnik / Stringer

Центральная конструкция уже так впечатлила СМИ, что мост стали называть "бриллиантовым".

Центральная конструкция уже так впечатлила СМИ, что мост стали называть &quot;бриллиантовым&quot;. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Центральная конструкция уже так впечатлила СМИ, что мост стали называть "бриллиантовым".

© photo: Sputnik / Stringer

Над проектом по развитию туризма в регионе работала израильская компания Kass Land, которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари.

Над проектом по развитию туризма в регионе работала израильская компания Kass Land, которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Над проектом по развитию туризма в регионе работала израильская компания Kass Land, которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь стеклянный кафе-бар над каньоном Дашбаши может попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подвесной ресторан на мосту.

Теперь стеклянный кафе-бар над каньоном Дашбаши может попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подвесной ресторан на мосту. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь стеклянный кафе-бар над каньоном Дашбаши может попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подвесной ресторан на мосту.

© photo: Sputnik / Stringer

Туристический комплекс в каньоне Дашбади стал принимать визитеров с 15 июня.

Туристический комплекс в каньоне Дашбади стал принимать визитеров с 15 июня. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Туристический комплекс в каньоне Дашбади стал принимать визитеров с 15 июня.

© photo: Sputnik / Stringer

Помимо тропы, ведущей к каньону, протяженностью в полтора километра, также обустроены туристический центр, зиплайн и коттеджи.

Помимо тропы, ведущей к каньону, протяженностью в полтора километра, также обустроены туристический центр, зиплайн и коттеджи. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Помимо тропы, ведущей к каньону, протяженностью в полтора километра, также обустроены туристический центр, зиплайн и коттеджи.

© photo: Sputnik / Stringer

Каньон Дашбаши, который считается памятником природы, расположен в районе Цалка в Национальном парке Алгети (регион Квемо Картли) на юге Грузии.

Каньон Дашбаши, который считается памятником природы, расположен в районе Цалка в Национальном парке Алгети (регион Квемо Картли) на юге Грузии. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Каньон Дашбаши, который считается памятником природы, расположен в районе Цалка в Национальном парке Алгети (регион Квемо Картли) на юге Грузии.

Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0