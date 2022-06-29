Новая достопримечательность Грузии: огромный стеклянный мост с рестораном - фото
Огромный стеклянный мост расположен над пропастью на огромной высоте.
Огромный стеклянный мост расположен над пропастью на огромной высоте.
Длина стеклянного моста - 240 метров. Высота над землей - более 200 метров.
Длина стеклянного моста - 240 метров. Высота над землей - более 200 метров.
Прямо посередине моста находится гигантская стеклянная конструкция в форме бриллианта.
Прямо посередине моста находится гигантская стеклянная конструкция в форме бриллианта.
Посетителей уникального комплекса ждет впечатляющее зрелище. Это живописное место находится в 90 километрах от Тбилиси.
Посетителей уникального комплекса ждет впечатляющее зрелище. Это живописное место находится в 90 километрах от Тбилиси.
С моста открываются панорамные виды, сделаны тропинки, ведущие к каскадным водопадам, построены коттеджи для визитеров.
С моста открываются панорамные виды, сделаны тропинки, ведущие к каскадным водопадам, построены коттеджи для визитеров.
По стеклянному мосту туристы смогут переходить с одной стороны каньона на другую.
По стеклянному мосту туристы смогут переходить с одной стороны каньона на другую.
Центральная конструкция уже так впечатлила СМИ, что мост стали называть "бриллиантовым".
Центральная конструкция уже так впечатлила СМИ, что мост стали называть "бриллиантовым".
Над проектом по развитию туризма в регионе работала израильская компания Kass Land, которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари.
Над проектом по развитию туризма в регионе работала израильская компания Kass Land, которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари.
Теперь стеклянный кафе-бар над каньоном Дашбаши может попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подвесной ресторан на мосту.
Теперь стеклянный кафе-бар над каньоном Дашбаши может попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подвесной ресторан на мосту.
Туристический комплекс в каньоне Дашбади стал принимать визитеров с 15 июня.
Туристический комплекс в каньоне Дашбади стал принимать визитеров с 15 июня.
Помимо тропы, ведущей к каньону, протяженностью в полтора километра, также обустроены туристический центр, зиплайн и коттеджи.
Помимо тропы, ведущей к каньону, протяженностью в полтора километра, также обустроены туристический центр, зиплайн и коттеджи.
Каньон Дашбаши, который считается памятником природы, расположен в районе Цалка в Национальном парке Алгети (регион Квемо Картли) на юге Грузии.
Каньон Дашбаши, который считается памятником природы, расположен в районе Цалка в Национальном парке Алгети (регион Квемо Картли) на юге Грузии.