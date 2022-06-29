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Оползень перекрыл еще один участок автомобильной дороги Грузии
Оползень перекрыл еще один участок автомобильной дороги Грузии
Оползень сошел на 77-м километре участка автомобильной дороги 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T13:00+0400
2022-06-29T13:00+0400
2022-06-29T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Движение временно запрещено из-за оползня для всех видов транспорта на автомобильной дороге внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, говорится на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Оползень сошел на 77-м километре участка автомобильной дороги, из-за чего на 70-106 участке проходят очистительные работы. Автомобильное движение не будет восстановлено до тех пор, пока работы по очистке территории не завершатся.Проблемы оползень создал и на автомобильной дороге Сачхере-Они в селе Узунта.На 12-м км участка дороги сошел оползень. Движение временно было запрещено для всех видов автотранспорта. После проведения очистительных работ движение на данном участке дороги восстановлено для всех видов автотранспорта.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ситуация на дорогах грузии, грузия, новости, общество, дороги
Оползень перекрыл еще один участок автомобильной дороги Грузии
Оползень сошел на 77-м километре участка автомобильной дороги
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Движение временно запрещено из-за оползня для всех видов транспорта на автомобильной дороге внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, говорится на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Оползень сошел на 77-м километре участка автомобильной дороги, из-за чего на 70-106 участке проходят очистительные работы. Автомобильное движение не будет восстановлено до тех пор, пока работы по очистке территории не завершатся.
Проблемы оползень создал и на автомобильной дороге Сачхере-Они в селе Узунта.
На 12-м км участка дороги сошел оползень. Движение временно было запрещено для всех видов автотранспорта. После проведения очистительных работ движение на данном участке дороги восстановлено для всех видов автотранспорта.