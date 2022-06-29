https://sputnik-georgia.ru/20220629/opolzen-perekryl-esche-odin-uchastok-avtomobilnoy-dorogi-gruzii-267983792.html

Оползень перекрыл еще один участок автомобильной дороги Грузии

Оползень перекрыл еще один участок автомобильной дороги Грузии

Оползень сошел на 77-м километре участка автомобильной дороги 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T13:00+0400

2022-06-29T13:00+0400

2022-06-29T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Движение временно запрещено из-за оползня для всех видов транспорта на автомобильной дороге внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, говорится на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Оползень сошел на 77-м километре участка автомобильной дороги, из-за чего на 70-106 участке проходят очистительные работы. Автомобильное движение не будет восстановлено до тех пор, пока работы по очистке территории не завершатся.Проблемы оползень создал и на автомобильной дороге Сачхере-Они в селе Узунта.На 12-м км участка дороги сошел оползень. Движение временно было запрещено для всех видов автотранспорта. После проведения очистительных работ движение на данном участке дороги восстановлено для всех видов автотранспорта.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ситуация на дорогах грузии, грузия, новости, общество, дороги