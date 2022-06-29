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Оползень перекрыл еще один участок автомобильной дороги Грузии
Оползень перекрыл еще один участок автомобильной дороги Грузии
Оползень сошел на 77-м километре участка автомобильной дороги 29.06.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Движение временно запрещено из-за оползня для всех видов транспорта на автомобильной дороге внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, говорится на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Оползень сошел на 77-м километре участка автомобильной дороги, из-за чего на 70-106 участке проходят очистительные работы. Автомобильное движение не будет восстановлено до тех пор, пока работы по очистке территории не завершатся.Проблемы оползень создал и на автомобильной дороге Сачхере-Они в селе Узунта.На 12-м км участка дороги сошел оползень. Движение временно было запрещено для всех видов автотранспорта. После проведения очистительных работ движение на данном участке дороги восстановлено для всех видов автотранспорта.
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ситуация на дорогах грузии, грузия, новости, общество, дороги

Оползень перекрыл еще один участок автомобильной дороги Грузии

13:00 29.06.2022
© courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region MunicipalityОползень в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
Оползень в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2022
© courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region Municipality
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Оползень сошел на 77-м километре участка автомобильной дороги
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Движение временно запрещено из-за оползня для всех видов транспорта на автомобильной дороге внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, говорится на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Оползень сошел на 77-м километре участка автомобильной дороги, из-за чего на 70-106 участке проходят очистительные работы. Автомобильное движение не будет восстановлено до тех пор, пока работы по очистке территории не завершатся.
Проблемы оползень создал и на автомобильной дороге Сачхере-Они в селе Узунта.
На 12-м км участка дороги сошел оползень. Движение временно было запрещено для всех видов автотранспорта. После проведения очистительных работ движение на данном участке дороги восстановлено для всех видов автотранспорта.
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