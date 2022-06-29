https://sputnik-georgia.ru/20220629/podacha-elektroenergii-budet-vremenno-ogranichena-29-iyunya-267963692.html

Подача электроэнергии будет временно ограничена 29 июня

Подача электроэнергии будет временно ограничена 29 июня

"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T10:02+0400

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теласи

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в связи с проведением неотложных работ части Тбилиси 29 июня, сообщили в компании "Теласи". В частности, в районе Самгори с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей поселка Навтлуги, поселка Навтлуги-2, поселка Африка, Гардабанского шоссе, Кахетинского шоссе (частично), ул. Киндзмараули, Полиции, Энукридзе, Реваза Мамисашвили, Екатирины Багдавадзе, ГуматГЭС, Идумали, Цискаришвили, ИнгуриГЭС, Джавахетской, Григола Лорткипанидзе, Мебагеобис, Мосткова, Левана Разикашвили, Чичинадзе, Гурджиева, Джамбула Цурцумия, Ирины Штенберг, Гиоргия Гвазава, Ильи Бахтадзе, Мераба Квилитая, Вели, Аладастури, Корнелия Санадзе, Ирине Алексидзе, Эммы Лалаевой-Эдиберидзе и Гиоргия Одишелидзе.В Мтацминдском районе света с 10:00 до 15:00 не будет у населения на пр. Руставели (частично), площади Республики, Верийского спуска, ул. Саканела, Санапиро, Асатиани, Кутателадзе, Месхия, Табукашвили, Лагидзе и Квалис. С 12:00 до 15:00 – на ул. Шио Мгвимели, Николадзе, Анджапаридзе, Махарадзе, Читадзе и Чонкадзе.В районе Дидубе сбои в электроснабжении с 10:00 до 17:00 коснутся жителей пр. Грузино-Американской дружбы (частично), пр. Акакия Церетели (частично), ул. Гветадзе, Кипиани, Гаприндаули и Белиашвили.В Крцаниси с 11:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей ул. Дюма, Цинцадзе и Пушкина. В Сабурталинском районе с 11:00 до 13:00 на ул. Кавтарадзе, Надирадзе и Ониашвили.В районе Глдани с 10:00 до 13:00 – на ул. Керченской, Иполитова-Иванова, Сараджишвили и Илорской. В Исанском районе с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Царицы Кетеван (частично), ул. Курхули, Ниорадзе, Гутнис, Телавской и Квезерели.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, тбилиси, электроэнергия