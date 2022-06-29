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https://sputnik-georgia.ru/20220629/politsiya-napominaet-zhitelyam-gruzii-o-nezakonnosti-brakosochetaniya-nesovershennoletnikh-267988427.html
Полиция напоминает жителям Грузии о незаконности бракосочетания несовершеннолетних
Полиция напоминает жителям Грузии о незаконности бракосочетания несовершеннолетних
Смс-сообщения рассылаются в рамках информационной кампании "Не отнимай детство" 29.06.2022, Sputnik Грузия
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брак
грузия
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Полиция Грузии рассылает населению страны смс-сообщения, напоминая о том, что брак c несовершеннолетними является преступлением.Смс-сообщения рассылаются в рамках информационной кампании "Не отнимай детство".Данная кампания проводится уже третий год. Ее целью является искоренение преступлений, пропагандирующих детские браки, и привлечение внимания общественности к этому вопросу, а также своевременное информирование правоохранительных органов о делах из данной категории.
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брак, грузия, новости, общество

Полиция напоминает жителям Грузии о незаконности бракосочетания несовершеннолетних

14:41 29.06.2022 (обновлено: 15:04 29.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerСвадебное платье на манекене на улице
Свадебное платье на манекене на улице - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Смс-сообщения рассылаются в рамках информационной кампании "Не отнимай детство"
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Полиция Грузии рассылает населению страны смс-сообщения, напоминая о том, что брак c несовершеннолетними является преступлением.

"Брак в детском возрасте – преступление! Если вас принуждают к браку или вы обладаете какой-то информацией о браке в детском возрасте, обратитесь в "112" или на страницу департамента защиты прав человека", – говорится в сообщении.

Смс-сообщения рассылаются в рамках информационной кампании "Не отнимай детство".
Данная кампания проводится уже третий год. Ее целью является искоренение преступлений, пропагандирующих детские браки, и привлечение внимания общественности к этому вопросу, а также своевременное информирование правоохранительных органов о делах из данной категории.
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