https://sputnik-georgia.ru/20220629/politsiya-napominaet-zhitelyam-gruzii-o-nezakonnosti-brakosochetaniya-nesovershennoletnikh-267988427.html
Полиция напоминает жителям Грузии о незаконности бракосочетания несовершеннолетних
Полиция напоминает жителям Грузии о незаконности бракосочетания несовершеннолетних
Смс-сообщения рассылаются в рамках информационной кампании "Не отнимай детство" 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T14:41+0400
2022-06-29T14:41+0400
2022-06-29T15:04+0400
брак
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0f/249445776_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e6f870f0315a65c0f66d717dd9c73d35.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Полиция Грузии рассылает населению страны смс-сообщения, напоминая о том, что брак c несовершеннолетними является преступлением.Смс-сообщения рассылаются в рамках информационной кампании "Не отнимай детство".Данная кампания проводится уже третий год. Ее целью является искоренение преступлений, пропагандирующих детские браки, и привлечение внимания общественности к этому вопросу, а также своевременное информирование правоохранительных органов о делах из данной категории.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0f/249445776_364:0:3000:1977_1920x0_80_0_0_7d861c2b0f7ad3ac4c1c94a51935e994.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
брак, грузия, новости, общество
Полиция напоминает жителям Грузии о незаконности бракосочетания несовершеннолетних
14:41 29.06.2022 (обновлено: 15:04 29.06.2022)
Смс-сообщения рассылаются в рамках информационной кампании "Не отнимай детство"
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Полиция Грузии рассылает населению страны смс-сообщения, напоминая о том, что брак c несовершеннолетними является преступлением.
"Брак в детском возрасте – преступление! Если вас принуждают к браку или вы обладаете какой-то информацией о браке в детском возрасте, обратитесь в "112" или на страницу департамента защиты прав человека", – говорится в сообщении.
Смс-сообщения рассылаются в рамках информационной кампании "Не отнимай детство".
Данная кампания проводится уже третий год. Ее целью является искоренение преступлений, пропагандирующих детские браки, и привлечение внимания общественности к этому вопросу, а также своевременное информирование правоохранительных органов о делах из данной категории.