https://sputnik-georgia.ru/20220629/politsiya-napominaet-zhitelyam-gruzii-o-nezakonnosti-brakosochetaniya-nesovershennoletnikh-267988427.html

Полиция напоминает жителям Грузии о незаконности бракосочетания несовершеннолетних

Полиция напоминает жителям Грузии о незаконности бракосочетания несовершеннолетних

Смс-сообщения рассылаются в рамках информационной кампании "Не отнимай детство" 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T14:41+0400

2022-06-29T14:41+0400

2022-06-29T15:04+0400

брак

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Полиция Грузии рассылает населению страны смс-сообщения, напоминая о том, что брак c несовершеннолетними является преступлением.Смс-сообщения рассылаются в рамках информационной кампании "Не отнимай детство".Данная кампания проводится уже третий год. Ее целью является искоренение преступлений, пропагандирующих детские браки, и привлечение внимания общественности к этому вопросу, а также своевременное информирование правоохранительных органов о делах из данной категории.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

брак, грузия, новости, общество