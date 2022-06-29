https://sputnik-georgia.ru/20220629/posol-gruzii-prokommentiroval-otkrytie-sukhoputnoy-granitsy-s-azerbaydzhanom-267987099.html

Посол Грузии прокомментировал открытие сухопутной границы с Азербайджаном

Посол Грузии прокомментировал открытие сухопутной границы с Азербайджаном

Сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрылась 14 марта 2020 года 29.06.2022, Sputnik Грузия

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2022-06-29T14:17+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Надежду на скорое открытие грузино-азербайджанской сухопутной границы выразил посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе, пишет Sputnik Азербайджан.Сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрылась 14 марта 2020 года. Причина режим карантина, продленный до 1 июля 2022 года. В настоящее время Грузию и Азербайджан связывает только авиасообщение."Мы надеемся, что Азербайджан откроет сухопутную границу с Грузией", - заявил Патарадзе на азербайджано-грузинском бизнес-форуме в столице Азербайджана.Сейчас рейсы Баку-Тбилиси ежедневно выполняет низкобюджетная дочерняя компания AZAL – Buta Airways.Ранее в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что внешнеполитическое ведомства страны и посольство Грузии в Азербайджане работают над вопросом восстановления свободного передвижения граждан через сухопутную границу.По данным МИД Грузии, министерство и посольство провели несколько встреч для восстановления передвижения граждан. По информации ведомства, с 19 марта 2021 года удалось восстановить возможность гражданам Грузии въезжать в Азербайджан воздушным путем.При этом МИД Грузии отмечает, что в особых случаях границы для граждан Грузии открыты.

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