https://sputnik-georgia.ru/20220629/sberezheniyam-grazhdan-nichto-ne-ugrozhaet---zayavlenie-pensionnogo-agentstva-gruzii-267983461.html

"Сбережениям граждан ничто не угрожает" – заявление Пенсионного агентства Грузии

"Сбережениям граждан ничто не угрожает" – заявление Пенсионного агентства Грузии

Пенсионное агентство прокомментировало распространенную в СМИ дезинформацию, которая, на их взгляд, вводит общественность в заблуждение 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T12:39+0400

2022-06-29T12:39+0400

2022-06-29T12:49+0400

пенсия

пенсионная реформа

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 29 июня — Sputnik. Пенсионным накоплениям граждан, несмотря на высокий уровень инфляции в Грузии, ничто не угрожает, говорится в заявлении Пенсионного агентства.Исходя из высокого общественного интереса, Пенсионное агентство прокомментировало распространенную в СМИ дезинформацию, которая, на их взгляд, вводит общественность в заблуждение.Агентство отмечает, что всегда активно предоставляет любую информацию общественности, сохраняя при этом высокий уровень прозрачности.В ходе интервью агентства с представителями различных СМИ было сказано, что высокий уровень инфляции в стране является вызовом для сбережений, что естественным образом приводит к снижению реальной доходности.Агентство отмечает, что снижение реальных доходов в условиях высокой инфляции является временным, краткосрочным явлением и не приводит к сокращению взносов граждан. Он оказывает влияние только на начисленную реальную прибыль.Одной из основных задач инвестиционной деятельности Агентства является получение положительной реальной прибыли и генерирование прибыли минимум выше показателя инфляции.Для этого Инвестиционная служба Агентства осуществляет валютную диверсификацию портфеля, скупает глобальные акции, инвестирует в инструменты с процентными ставками, привязанными к рефинансированию, и с высокими долгосрочными фиксированными процентными ставками на рынке.Агентство отмечает, что доходность инвестиционного портфеля пенсионного агентства продолжает расти в то время, когда цены почти на все классы активов в мире значительно снижаются."Поэтому мы хотим призвать СМИ воздержаться от распространения недостоверной и вводящей в заблуждение информации. Агентство по-прежнему готово предоставить любому заинтересованному лицу полную и исчерпывающую информацию о работе и результатах деятельности Агентства", – говорится в заявлении.Все о накопительной пенсииСистема накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Число граждан Грузии, включенных в систему, по состоянию на 13 июня, составляет почти 1,3 миллиона человек.Объем пенсионных активов увеличился до 2,39 миллиарда лари (815 миллиона долларов). Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности прибыль составляет 334 миллиона лари (114 миллиона долларов).На сегодняшний день накопительной пенсией воспользовались 1 938 человек, выданная им сумма составляет 3,9 миллиона лари (1,3 миллиона долларов).Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,2 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (20,5 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (191,1 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Пенсионное агентство начало скупать доллары лишь недавно. По состоянию на 31 марта 95,8% пенсионных активов инвестированы в грузинской национальной валюте, а 4,2% – в долларах.

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пенсия, пенсионная реформа, грузия, новости, общество