https://sputnik-georgia.ru/20220629/schaste-oschutimo-tolko-v-vospominaniyakh--rezo-gabriadze-ispolnilos-by-86-let-267995525.html

"Счастье ощутимо только в воспоминаниях" – Резо Габриадзе исполнилось бы 86 лет

"Счастье ощутимо только в воспоминаниях" – Резо Габриадзе исполнилось бы 86 лет

Грузия и весь мир в прошлом году потеряли необыкновенного человека, культовую личность и одного из самых прекрасных художников своего времени – Резо Габриадзе... 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T18:00+0400

2022-06-29T18:00+0400

2022-06-29T18:00+0400

резо габриадзе

культура

грузия

обзоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23014/40/230144047_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_4d1000032c8e2f00cf3b7c05a6660b8b.jpg

Sputnik Грузия решил вспомнить и собрать самые сильные и самые мудрые фразы и изречения выдающего грузинского режиссера, сценариста и художника. Резо Леванович, помним и любим!"Счастье невозможно поймать: как только вы его поймали – у вас в руках пыль от крыльев бабочки. Счастье ощутимо только в воспоминаниях. Воспоминания обманчивы. Всегда кажется, в прошлом мы были счастливее, конфеты вкуснее, деревья выше", – говорил маэстро."В человеке все остается, все, что он видел в жизни, что чувствовал…""Шекспир на грузинском языке звучит как абсолютно грузинский автор, наш язык в совершенстве впитал его гены"."Буду настоящим театром, театр марионеток имеет одно преимущество: актеры не стареют...""Мне кажется, что скорость больше ста километров не позволяет увидеть мир. Лучший транспорт, который был придумал человеком, – карета, в которой ехал Моцарт, и кибитка, в которой ехал Пушкин"."С актерами надо, как с детьми, у которых температура 39,5"."Ум – не первое достоинство актера"."Я художник. Мне надо постоянно что-то делать"."Пока работаешь, ты все время находишься в тупике. Работа и есть поиск выхода из тупика, его преодоление"."Для вдохновения надо иметь длинные волосы, вельветовые брюки и пепел на груди"."Париж – это немножко Кутаиси"."Слова стали ничего не значить. Они уже как старые монеты – рисунок стерся"."Когда Господь спросит человека: "Что ты делал?" – можешь протянуть книгу Сервантеса"."Жалею, что я не крестьянин, что не с мотыгой стою"."В вопросах, которые называются "творческими", я стараюсь твердо стоять на ногах"."Я, перед тем как начать работу, тщательно изучаю предмет, о котором собираюсь рассказать. Если я хочу нарисовать, например, кувшин, я досконально исследую все, что могу, читаю о кувшинах все, что могу"."Когда мы говорим о работе, я понимаю, о чем речь, а когда вы спрашиваете про вдохновение, я немного теряюсь"."Мне лучше работается по утрам. Ночь и вечер обманчивы. Вечером тени длинные, они ломаются о пол, о потолок и снова о пол"."Я не политик. Eе не надо искать. Она сама найдет вас. Она лезет через окна, через крышу, свистит в замочной дырочке"."Когда выговариваешь идею, она теряет энергию"."В самом искусстве – в нем заключена красота"."Если я и вижу сны, то я их забываю уже во сне. Утро их рассеивает, наверное"."Как мне уйти в отпуск? Я же везде себя с собой возьму"."Если вы хотите закабалить своего сотрудника – подарите ему мобильник, он будет под абсолютным контролем. Над магазином, где продаются мобильники, надо надписать: "Забудь свободу всяк сюда входящий"."Обычно выросшие без бабушек всегда ходят с кривой улыбкой, они говорят громко, машут руками, садятся с шумом и стараются говорить сами, не дают другим говорить. А люди, которые росли с бабушками, они совсем другие. Они умеют слушать, и они всегда принимают хорошие, понятные и правильные решения. Хотя чаще бывает так, что они не обладают таким умом, но бабушка внесла такую красоту, дала такую силу, что эти люди гораздо ценнее мне, и я ближе сажусь к ним, потому что мне всегда с ними приятно"."Я часто обращаюсь к детству, мне там хочется жить"."Старость имеет одно своеобразное свойство – она ищет еще большую древность, чем сама...""Такой зеленый или синий, который вы видели в детстве, такие цвета уже не повторяются. Поиски их в старости очень-очень утомительны. И все же, я эти ищу эти цвета моего города"."Мечта моя исполнилась – я вернулся в живописи и скульптуре, и уже навсегда. Я благодарен судьбе, куклам и маленькому коллективу, шуршащему в темных уголках старинного здания"."Нет, родные, – печально произнес он. – Небо видит, что когда в обществе не знают точно, сколько раз перед кем надо приседать, то не к чему стремиться и нечего желать. А когда нечего желать, то и смысла жизни нет, ибо желание – топливо движения жизни. Прощайте! – и он захлопнул крышку" (Кин-дза-дза).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

резо габриадзе, культура, грузия, обзоры