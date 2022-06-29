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Усыпляла хозяев и обчищала дома: в Афинах арестовали сиделку из Грузии
Усыпляла хозяев и обчищала дома: в Афинах арестовали сиделку из Грузии
Во время обыска у задержанной нашли драгоценные украшения и таблетки снотворного 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T21:01+0400
2022-06-29T21:01+0400
2022-06-29T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Греческие правоохранители задержали в Афинах 47-летнюю гражданку Грузии по обвинению в краже из дома пожилых людей, у которых работала сиделкой, сообщают греческие СМИ.По данным полиции, женщина нанималась помощницей по дому к пожилым людям. А после того, как входила в их доверие, подливала наркотические и психотропные вещества в еду и напитки и выносила из дома деньги и ценности.Всего на данный момент раскрыто четыре подобных факта.Во время обыска у задержанной были изъяты украшения, часы, таблетки снотворного, банковские карты и другие предметы.Дело задержанной передано в местную прокуратуру.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
Усыпляла хозяев и обчищала дома: в Афинах арестовали сиделку из Грузии
Во время обыска у задержанной нашли драгоценные украшения и таблетки снотворного
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Греческие правоохранители задержали в Афинах 47-летнюю гражданку Грузии по обвинению в краже из дома пожилых людей, у которых работала сиделкой, сообщают греческие СМИ.
По данным полиции, женщина нанималась помощницей по дому к пожилым людям. А после того, как входила в их доверие, подливала наркотические и психотропные вещества в еду и напитки и выносила из дома деньги и ценности.
Всего на данный момент раскрыто четыре подобных факта.
Во время обыска у задержанной были изъяты украшения, часы, таблетки снотворного, банковские карты и другие предметы.
Дело задержанной передано в местную прокуратуру.