https://sputnik-georgia.ru/20220629/usyplyala-khozyaev-i-obchischala-doma-v-afinakh-arestovali-sidelku-iz-gruzii-267996891.html

Усыпляла хозяев и обчищала дома: в Афинах арестовали сиделку из Грузии

Усыпляла хозяев и обчищала дома: в Афинах арестовали сиделку из Грузии

Во время обыска у задержанной нашли драгоценные украшения и таблетки снотворного 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T21:01+0400

2022-06-29T21:01+0400

2022-06-29T21:01+0400

происшествия

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24680/76/246807600_0:33:2172:1255_1920x0_80_0_0_77f0f811dc349ce67995f6b1e67a96ab.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Греческие правоохранители задержали в Афинах 47-летнюю гражданку Грузии по обвинению в краже из дома пожилых людей, у которых работала сиделкой, сообщают греческие СМИ.По данным полиции, женщина нанималась помощницей по дому к пожилым людям. А после того, как входила в их доверие, подливала наркотические и психотропные вещества в еду и напитки и выносила из дома деньги и ценности.Всего на данный момент раскрыто четыре подобных факта.Во время обыска у задержанной были изъяты украшения, часы, таблетки снотворного, банковские карты и другие предметы.Дело задержанной передано в местную прокуратуру.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия