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В Грузии изъяли запчасти, предположительно, военной бронетехники – СГБ
В Грузии изъяли запчасти, предположительно, военной бронетехники – СГБ
Специалистам предстоит выяснить, что это за запчасти и с какой целью они хранились на складе 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T15:36+0400
2022-06-29T15:36+0400
2022-06-29T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии изъяли запчасти, предположительно, военной бронетехники разного наименования в районе Душети (регион Мцхета-Мтианети), говорится в заявлении на сайте ведомства.Запчасти были изъяты в складском помещении, расположенном рядом с домом. Обыск с участием эксперт-криминалистов министерства внутренних дел Грузии был произведен на основании решения судьи.По информации СГБ, назначена экспертиза изъятых в результате обыска предметов.Уголовное дело возбуждено по факту противоправного изготовления и хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.Наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.Следствие проводит департамент государственной безопасности.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, сгб
В Грузии изъяли запчасти, предположительно, военной бронетехники – СГБ
15:36 29.06.2022 (обновлено: 15:39 29.06.2022)
Специалистам предстоит выяснить, что это за запчасти и с какой целью они хранились на складе
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik.
Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии изъяли запчасти, предположительно, военной бронетехники разного наименования в районе Душети (регион Мцхета-Мтианети), говорится в заявлении
на сайте ведомства.
Запчасти были изъяты в складском помещении, расположенном рядом с домом. Обыск с участием эксперт-криминалистов министерства внутренних дел Грузии был произведен на основании решения судьи.
По информации СГБ, назначена экспертиза изъятых в результате обыска предметов.
Уголовное дело возбуждено по факту противоправного изготовления и хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Следствие проводит департамент государственной безопасности.