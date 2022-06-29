https://sputnik-georgia.ru/20220629/v-gruzii-izyali-zapchasti-predpolozhitelno-voennoy-bronetekhniki--sgb-267990934.html

В Грузии изъяли запчасти, предположительно, военной бронетехники – СГБ

В Грузии изъяли запчасти, предположительно, военной бронетехники – СГБ

Специалистам предстоит выяснить, что это за запчасти и с какой целью они хранились на складе 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T15:36+0400

2022-06-29T15:36+0400

2022-06-29T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии изъяли запчасти, предположительно, военной бронетехники разного наименования в районе Душети (регион Мцхета-Мтианети), говорится в заявлении на сайте ведомства.Запчасти были изъяты в складском помещении, расположенном рядом с домом. Обыск с участием эксперт-криминалистов министерства внутренних дел Грузии был произведен на основании решения судьи.По информации СГБ, назначена экспертиза изъятых в результате обыска предметов.Уголовное дело возбуждено по факту противоправного изготовления и хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.Наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.Следствие проводит департамент государственной безопасности.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, сгб