https://sputnik-georgia.ru/20220629/v-gruzii-nado-osuschestvit-kapitalizatsiyu-resursa-presnoy-vody---gidrogeolog-268008489.html

В Грузии надо осуществить капитализацию ресурса пресной воды - гидрогеолог

В Грузии надо осуществить капитализацию ресурса пресной воды - гидрогеолог

Грузинские академики во главе с Паатой Гиоргадзе разработали концепцию, в которой расписана капитализация ресурса пресной воды для выхода страны на... 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T19:45+0400

2022-06-29T19:45+0400

2022-06-29T19:59+0400

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Смотрите в видео, что рассказал по этому поводу профессор, гидрогеолог Ираклий Микабадзе на брифинге в пресс-центре Sputnik."Цель нашей концепции в том, чтобы осуществить капитализацию этого ресурса, его финансовую оценку, заинтересовать иностранные инвестиционные компании, которые сами вынесут продукцию на рынок", - сказал Ираклий Микабадзе.Гидрогеолог считает, что Грузия должна составить конкуренцию итальянским, испанским и французским экспортерам пресной воды.Для этого правительство Грузии должно занять более активную позицию и проявить заинтересованность в реализации концепции, которая станет основным составляющим развития экономики, полагает профессор Микабадзе.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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