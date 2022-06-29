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В Грузии надо осуществить капитализацию ресурса пресной воды - гидрогеолог
В Грузии надо осуществить капитализацию ресурса пресной воды - гидрогеолог
Грузинские академики во главе с Паатой Гиоргадзе разработали концепцию, в которой расписана капитализация ресурса пресной воды для выхода страны на... 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T19:45+0400
2022-06-29T19:45+0400
2022-06-29T19:59+0400
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Смотрите в видео, что рассказал по этому поводу профессор, гидрогеолог Ираклий Микабадзе на брифинге в пресс-центре Sputnik."Цель нашей концепции в том, чтобы осуществить капитализацию этого ресурса, его финансовую оценку, заинтересовать иностранные инвестиционные компании, которые сами вынесут продукцию на рынок", - сказал Ираклий Микабадзе.Гидрогеолог считает, что Грузия должна составить конкуренцию итальянским, испанским и французским экспортерам пресной воды.Для этого правительство Грузии должно занять более активную позицию и проявить заинтересованность в реализации концепции, которая станет основным составляющим развития экономики, полагает профессор Микабадзе.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, вода, видео-новости из грузии, видео
В Грузии надо осуществить капитализацию ресурса пресной воды - гидрогеолог
19:45 29.06.2022 (обновлено: 19:59 29.06.2022)
Грузинские академики во главе с Паатой Гиоргадзе разработали концепцию, в которой расписана капитализация ресурса пресной воды для выхода страны на международный рынок
Смотрите в видео, что рассказал по этому поводу профессор, гидрогеолог Ираклий Микабадзе на брифинге в пресс-центре Sputnik
.
"Цель нашей концепции в том, чтобы осуществить капитализацию этого ресурса, его финансовую оценку, заинтересовать иностранные инвестиционные компании, которые сами вынесут продукцию на рынок", - сказал Ираклий Микабадзе.
Гидрогеолог считает, что Грузия должна составить конкуренцию итальянским, испанским и французским экспортерам пресной воды.
Для этого правительство Грузии должно занять более активную позицию и проявить заинтересованность в реализации концепции, которая станет основным составляющим развития экономики, полагает профессор Микабадзе.