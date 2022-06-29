https://sputnik-georgia.ru/20220629/v-gruzii-vyyavili-fakty-nezakonnoy-lovli-ryby-267959576.html

В Грузии выявили факты незаконной ловли рыбы

В Грузии выявили факты незаконной ловли рыбы

Факты содержат признаки уголовного дела, поэтому материалы переданы для дальнейшего реагирования в соответствующие службы 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T07:32+0400

2022-06-29T07:32+0400

2022-06-29T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Сотрудники Департамента надзора и охраны окружающей среды Грузии выявили 21 факт незаконной ловли рыбы, сообщается на сайте департамента.В Марнеульском районе на реке Эбеда гражданин рыбачил с помощью сетки, прикрепленной на удочке.Три правонарушения выявили в городе Рустави (Квемо Картли) – жители рыбачили в запрещенном месте, на так называемом мосту дамбы. Двое правонарушителей поймали 1,5 килограмма рыбы разных видов.В Западной Грузии выявили три факта правонарушений. В Амбролаурском районе на водохранилище Шаори гражданин ловил рыбу с помощью так называемой кастинговой сети, рыболовы называют ее "парашютом".В Чиатурском районе на реке Садзалисхеви местный житель ловил рыбу с помощью электрошокового аппарата. Он поймал в целом 5 килограммов рыбы разных видов.Сотрудники департамента надзора и охраны окружающей среды выявили на водохранилище Шаори две единицы 300-метровой сетки. В Ткибульском районе с озера Сацири было изъято 13 единиц 2500-метровой сетки для ловли рыбы.В Кахети выявили три правонарушения. Во время незаконной ловли рыбы браконьеры на реках Алазани, Иори и Бурса использовали электрошоковые аппараты, сетки и другие запрещенные предметы.В Сагареджоиском районе у правонарушителей нашли около полутора килограммов рыбы разного вида.В Самцхе-Джавахети выявили три случая, а в Хашури и Мцхета инспекторы нашли восемь килограммов незаконно пойманной рыбы.В Тбилиси выявили один факт. На левой набережной Куры гражданин ловил рыбу запрещенным методом, использовав плетеную корзину. Запрещенные для рыбалки материалы нашли и на Жинвальском водохранилище.Исходя из того, что факты содержат признаки уголовного дела, материалы для дальнейшего реагирования переданы в соответствующие службы.

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рыба, грузия, новости, происшествия, общество