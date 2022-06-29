https://sputnik-georgia.ru/20220629/v-tbilisi-proydet-vecher-s-uchastiem-muzykantov-iz-azerbaydzhana-i-gretsii-267965373.html
В Тбилиси пройдет вечер с участием музыкантов из Азербайджана и Греции
В Тбилиси пройдет вечер с участием музыкантов из Азербайджана и Греции
Билеты на концет доступны в кассах консерватории и онлайн 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T19:31+0400
2022-06-29T19:31+0400
2022-06-29T19:31+0400
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
греция
гия канчели
грузия
культура
новости
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Концерт с участием музыкальных исполнителей из Азербайджана и Греции пройдет на большой сцене тбилисской Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили 2 июля.На вечере выступит флейтист из Греции Статис Карапанос в сопровождении Тбилисского молодежного оркестра имени Гии Канчели под управлением азербайджанского дирижера Фуада Ибрагимова.Помимо этого, в качестве специального гостя на концерте появится украино-грузинская певица Софи Вилли.В программе вечера премьера произведения Мики Мдинарадзе – 145/Христос, а также симфония Фикрета Амирова для струнного оркестра "Памяти Низами" и концертино для флейты Отара Гордели.Начало концерта в 19:30. Билеты на вечер доступны в кассах консерватории и онлайн.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, греция, гия канчели, грузия, культура, новости
В Тбилиси пройдет вечер с участием музыкантов из Азербайджана и Греции
Билеты на концет доступны в кассах консерватории и онлайн
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Концерт с участием музыкальных исполнителей из Азербайджана и Греции пройдет на большой сцене тбилисской Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили 2 июля.
На вечере выступит флейтист из Греции Статис Карапанос в сопровождении Тбилисского молодежного оркестра имени Гии Канчели под управлением азербайджанского дирижера Фуада Ибрагимова.
Помимо этого, в качестве специального гостя на концерте появится украино-грузинская певица Софи Вилли.
В программе вечера премьера произведения Мики Мдинарадзе – 145/Христос, а также симфония Фикрета Амирова для струнного оркестра "Памяти Низами" и концертино для флейты Отара Гордели.
Начало концерта в 19:30. Билеты на вечер доступны в кассах консерватории и онлайн.