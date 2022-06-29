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В Тбилиси пройдет вечер с участием музыкантов из Азербайджана и Греции

В Тбилиси пройдет вечер с участием музыкантов из Азербайджана и Греции

Билеты на концет доступны в кассах консерватории и онлайн 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T19:31+0400

2022-06-29T19:31+0400

2022-06-29T19:31+0400

тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

греция

гия канчели

грузия

культура

новости

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Концерт с участием музыкальных исполнителей из Азербайджана и Греции пройдет на большой сцене тбилисской Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили 2 июля.На вечере выступит флейтист из Греции Статис Карапанос в сопровождении Тбилисского молодежного оркестра имени Гии Канчели под управлением азербайджанского дирижера Фуада Ибрагимова.Помимо этого, в качестве специального гостя на концерте появится украино-грузинская певица Софи Вилли.В программе вечера премьера произведения Мики Мдинарадзе – 145/Христос, а также симфония Фикрета Амирова для струнного оркестра "Памяти Низами" и концертино для флейты Отара Гордели.Начало концерта в 19:30. Билеты на вечер доступны в кассах консерватории и онлайн.

греция

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тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, греция, гия канчели, грузия, культура, новости