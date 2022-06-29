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Велотур для начинающих велосипедистов пройдет в Тбилиси
Велотур для начинающих велосипедистов пройдет в Тбилиси
В мероприятии примут участие опытные велоинструкторы "Кавказской велосипедной сети" 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T12:01+0400
2022-06-29T12:01+0400
2022-06-29T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Велотур для начинающих велосипедистов пройдет в Тбилиси 9 июля, говорится в сообщении организаторов.Также начинающие велосипедисты смогут узнать об опыте командных поездок по городу. Организаторы отмечают, что в мероприятии примут участие опытные велоинструкторы "Кавказской велосипедной сети".Участники соберутся у центрального входа в парк Ваке, а дальше последуют по своему маршруту. Участие сможет принять любой желающий.
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MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, тбилиси, велосипед
Велотур для начинающих велосипедистов пройдет в Тбилиси
В мероприятии примут участие опытные велоинструкторы "Кавказской велосипедной сети"
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Велотур для начинающих велосипедистов пройдет в Тбилиси 9 июля, говорится в сообщении организаторов.
Мероприятие будет полезным для велосипедистов, которые хотят, но еще побаиваются передвигаться по городу. Специально для них уже опытные участники расскажут о многих правилах безопасности и знаках.
Также начинающие велосипедисты смогут узнать об опыте командных поездок по городу. Организаторы отмечают, что в мероприятии примут участие опытные велоинструкторы "Кавказской велосипедной сети".
Участники соберутся у центрального входа в парк Ваке, а дальше последуют по своему маршруту. Участие сможет принять любой желающий.