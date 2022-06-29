https://sputnik-georgia.ru/20220629/velotur-dlya-nachinayuschikh-velosipedistov-proydet-v-tbilisi-267964015.html

Велотур для начинающих велосипедистов пройдет в Тбилиси

Велотур для начинающих велосипедистов пройдет в Тбилиси

В мероприятии примут участие опытные велоинструкторы "Кавказской велосипедной сети" 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T12:01+0400

2022-06-29T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Велотур для начинающих велосипедистов пройдет в Тбилиси 9 июля, говорится в сообщении организаторов.Также начинающие велосипедисты смогут узнать об опыте командных поездок по городу. Организаторы отмечают, что в мероприятии примут участие опытные велоинструкторы "Кавказской велосипедной сети".Участники соберутся у центрального входа в парк Ваке, а дальше последуют по своему маршруту. Участие сможет принять любой желающий.

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спорт, грузия, новости, тбилиси, велосипед