https://sputnik-georgia.ru/20220629/verkhniy-lars-segodnya-tpp-kazbegi-otkryt-dlya-legkovykh-avtomobiley-267977317.html
Верхний Ларс сегодня: ТПП "Казбеги" открыт для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня: ТПП "Казбеги" открыт для легковых автомобилей
Пропуск трейлеров через границу все еще приостановлен 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T10:42+0400
2022-06-29T10:42+0400
2022-06-29T11:06+0400
верхний ларс
кпп "казбеги -верхний ларс"
грузия
новости
общество
грузино-российская граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/15/251523551_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_03445f9ace70c0d20a30cdad23468393.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июня — Sputnik. Сухопутная граница Грузии с Россией ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" открыта для легковых автомобилей и физических лиц, сообщили Sputnik Грузия в Службе доходов минфина Грузии.Пропуск трейлеров через границу все еще приостановлен, уточнили агентству.Движение всех видов транспорта – как легковых автомобилей, так и грузовиков – в направлении грузино-российской границы все еще осуществляется по временной дороге.В понедельник в департаменте автодорог сообщили, что на ремонт уйдет примерно неделя.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/15/251523551_277:0:1300:767_1920x0_80_0_0_df4d9e2a7866158d36a647b9026d51fb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
верхний ларс, кпп "казбеги -верхний ларс", грузия, новости, общество, грузино-российская граница
Верхний Ларс сегодня: ТПП "Казбеги" открыт для легковых автомобилей
10:42 29.06.2022 (обновлено: 11:06 29.06.2022)
Пропуск трейлеров через границу все еще приостановлен
ТБИЛИСИ, 29 июня — Sputnik.
Сухопутная граница Грузии с Россией ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" открыта для легковых автомобилей и физических лиц, сообщили Sputnik Грузия
в Службе доходов минфина Грузии.
Пропуск трейлеров через границу все еще приостановлен, уточнили агентству.
Движение всех видов транспорта – как легковых автомобилей, так и грузовиков – в направлении грузино-российской границы все еще осуществляется по временной дороге.
В понедельник в департаменте автодорог сообщили, что на ремонт уйдет примерно неделя.
Параллельно ведется капитальный ремонт основной дороги, поврежденной 26 июня. Проливные дожди привели к разливу рек Терек (Терги) и Девдораки, в результате чего было повреждено более 80 метров дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (нейтральная зона).
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.