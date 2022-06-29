https://sputnik-georgia.ru/20220629/verkhniy-lars-segodnya-tpp-kazbegi-otkryt-dlya-legkovykh-avtomobiley-267977317.html

Верхний Ларс сегодня: ТПП "Казбеги" открыт для легковых автомобилей

Верхний Ларс сегодня: ТПП "Казбеги" открыт для легковых автомобилей

Пропуск трейлеров через границу все еще приостановлен 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T10:42+0400

2022-06-29T10:42+0400

2022-06-29T11:06+0400

верхний ларс

кпп "казбеги -верхний ларс"

грузия

новости

общество

грузино-российская граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/15/251523551_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_03445f9ace70c0d20a30cdad23468393.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июня — Sputnik. Сухопутная граница Грузии с Россией ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" открыта для легковых автомобилей и физических лиц, сообщили Sputnik Грузия в Службе доходов минфина Грузии.Пропуск трейлеров через границу все еще приостановлен, уточнили агентству.Движение всех видов транспорта – как легковых автомобилей, так и грузовиков – в направлении грузино-российской границы все еще осуществляется по временной дороге.В понедельник в департаменте автодорог сообщили, что на ремонт уйдет примерно неделя.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

верхний ларс, кпп "казбеги -верхний ларс", грузия, новости, общество, грузино-российская граница