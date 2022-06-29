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Верхний Ларс сегодня: ТПП "Казбеги" открыт для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня: ТПП "Казбеги" открыт для легковых автомобилей
Пропуск трейлеров через границу все еще приостановлен 29.06.2022, Sputnik Грузия
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новости
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грузино-российская граница
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ТБИЛИСИ, 29 июня — Sputnik. Сухопутная граница Грузии с Россией ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" открыта для легковых автомобилей и физических лиц, сообщили Sputnik Грузия в Службе доходов минфина Грузии.Пропуск трейлеров через границу все еще приостановлен, уточнили агентству.Движение всех видов транспорта – как легковых автомобилей, так и грузовиков – в направлении грузино-российской границы все еще осуществляется по временной дороге.В понедельник в департаменте автодорог сообщили, что на ремонт уйдет примерно неделя.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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верхний ларс, кпп "казбеги -верхний ларс", грузия, новости, общество, грузино-российская граница

Верхний Ларс сегодня: ТПП "Казбеги" открыт для легковых автомобилей

10:42 29.06.2022 (обновлено: 11:06 29.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerТрейлеры на дороге из Грузии в Россию на нейтральной территории между КПП Казбеги - Верхний Ларс
Трейлеры на дороге из Грузии в Россию на нейтральной территории между КПП Казбеги - Верхний Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Пропуск трейлеров через границу все еще приостановлен
ТБИЛИСИ, 29 июня — Sputnik. Сухопутная граница Грузии с Россией ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" открыта для легковых автомобилей и физических лиц, сообщили Sputnik Грузия в Службе доходов минфина Грузии.
Пропуск трейлеров через границу все еще приостановлен, уточнили агентству.
Движение всех видов транспорта – как легковых автомобилей, так и грузовиков – в направлении грузино-российской границы все еще осуществляется по временной дороге.
В понедельник в департаменте автодорог сообщили, что на ремонт уйдет примерно неделя.
Параллельно ведется капитальный ремонт основной дороги, поврежденной 26 июня. Проливные дожди привели к разливу рек Терек (Терги) и Девдораки, в результате чего было повреждено более 80 метров дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (нейтральная зона).
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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