https://sputnik-georgia.ru/20220629/verkhniy-lars-segodnya-tpp-kazbegi-propuskaet-gruzoviki-268012767.html

Верхний Ларс сегодня: ТПП "Казбеги" пропускает грузовики

Верхний Ларс сегодня: ТПП "Казбеги" пропускает грузовики

Движение всех видов транспорта все еще осуществляется по временной дороге 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" готов пропускать до 1 тысячи грузовиков в сутки, говорится в сообщении Службы доходов.Утром пункт открылся для легковых автомобилей, к вечеру - уже для грузовиков.Движение всех видов транспорта – как легковых автомобилей, так и грузовиков – в направлении грузино-российской границы все еще осуществляется по временной дороге.В понедельник в департаменте автодорог сообщили, что на ремонт уйдет примерно неделя.Параллельно ведется капитальный ремонт основной дороги, поврежденной 26 июня. Проливные дожди привели к разливу рек Терек (Терги) и Девдораки, в результате чего было повреждено более 80 метров дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (нейтральная зона).Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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