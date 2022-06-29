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Выставка "Турецкие дома" пройдет в Тбилиси
Выставка "Турецкие дома" пройдет в Тбилиси
На экспозиции представят как фотографии, так и декорации, характерные для турецких домов 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T11:19+0400
2022-06-29T11:19+0400
2022-06-29T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Выставка под названием "Турецкие дома" откроется в Тбилисской государственной академии художеств им А. Кутателадзе 5 июля.Экспозиция, которая проводится в разных странах институтом им. Юнуса Эмре, будет проходить в Тбилиси на протяжении пяти дней, сообщает телеканал Imedi.На выставке будут представлены как фотографии, так и декорации, характерные для турецких домов.В открытии примут участие новый посол Турецкой Республики в Тбилиси Али Каан Орбай и другие приглашенные гости. Посещение выставки свободное.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, новости, тбилиси, выставка, турция
Выставка "Турецкие дома" пройдет в Тбилиси
На экспозиции представят как фотографии, так и декорации, характерные для турецких домов
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Выставка под названием "Турецкие дома" откроется в Тбилисской государственной академии художеств им А. Кутателадзе 5 июля.
Экспозиция, которая проводится в разных странах институтом им. Юнуса Эмре, будет проходить в Тбилиси на протяжении пяти дней, сообщает телеканал Imedi
.
На выставке будут представлены как фотографии, так и декорации, характерные для турецких домов.
В открытии примут участие новый посол Турецкой Республики в Тбилиси Али Каан Орбай и другие приглашенные гости. Посещение выставки свободное.