https://sputnik-georgia.ru/20220629/vystavka-turetskie-doma-proydet-v-tbilisi-267958013.html

Выставка "Турецкие дома" пройдет в Тбилиси

Выставка "Турецкие дома" пройдет в Тбилиси

На экспозиции представят как фотографии, так и декорации, характерные для турецких домов 29.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Выставка под названием "Турецкие дома" откроется в Тбилисской государственной академии художеств им А. Кутателадзе 5 июля.Экспозиция, которая проводится в разных странах институтом им. Юнуса Эмре, будет проходить в Тбилиси на протяжении пяти дней, сообщает телеканал Imedi.На выставке будут представлены как фотографии, так и декорации, характерные для турецких домов.В открытии примут участие новый посол Турецкой Республики в Тбилиси Али Каан Орбай и другие приглашенные гости. Посещение выставки свободное.

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грузия, культура, новости, тбилиси, выставка, турция