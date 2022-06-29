https://sputnik-georgia.ru/20220629/za-chto-gruzii-dadut-status-kandidata-v-es-eks-lidery-mechty-rasskazali-shokiruyuschuyu-pravdu-268010438.html

За что Грузии дадут статус кандидата в ЕС? Экс-лидеры "Мечты" рассказали шокирующую правду

За что Грузии дадут статус кандидата в ЕС? Экс-лидеры "Мечты" рассказали шокирующую правду

Бывшие члены парламентского большинства поделились закулисной информацией 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T21:26+0400

2022-06-29T21:26+0400

2022-06-29T22:46+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Грузии не предоставят статус кандидата на членство в ЕC и спустя шесть месяцев, если страна не подключится к войне с Россией, говорится в заявлении трех депутатов, которые покинули ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Накануне три лидера "Грузинской мечты" Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода они назвали желание предоставить общественности больше информации о происходящем.Как отмечено в заявлении, абсолютно беспрецедентный шестимесячный срок придумали для того, чтобы волнение части общественности не утихало. Если Украину и Молдову и впустили в комнату ожидания на 30 лет, то Грузию и в эту комнату не пустят, чтобы "долгосрочный революционный сценарий сохранил актуальность", отмечают депутаты"Наша главная цель – предотвратить революционный сценарий, который должен привести Грузию к беспорядкам, войне и российской военной оккупации. Грузия не выдержит новых беспорядков и войны. Исходя из этого, мы должны действовать с высокой ответственностью", - отмечено в заявлении депутатов.Политики отмечают, что их главная цель - предотвращение исполнения плана, целью которого является создание искусственных барьеров на пути Грузии к евроинтеграции."Если общество не будет оснащено необходимой правдой, оно станет частью сценария беспорядков и войны, что навсегда сделает невозможной интеграцию Грузии в Евросоюз. Мы должны снабдить общество правдой, чтобы оно стало гарантом европейского будущего Грузии", - отмечено в заявлении.Ранее Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.

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политика, грузия, новости, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, молдова, грузинская мечта, украина, еврокомиссия