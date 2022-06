https://sputnik-georgia.ru/20220629/zapad-zhdet-globalnykh-golodnykh-buntov-267975377.html

Запад ждет глобальных голодных бунтов

Запад ждет глобальных голодных бунтов

Мир стоит на грани хаоса и глобальных бунтов. Уж сколько мы слышали подобных пророчеств и апокалиптических предсказаний 29.06.2022

2022-06-29

2022-06-29T17:41+0400

2022-06-29T17:41+0400

Но если раньше они распространялись чаще всего гадалками и авторами конспирологических теорий посредством желтой прессы, то сейчас подобные прогнозы делаются солидными аналитическими центрами на основании экономических выкладок и математического анализа, пишет автор РИА Новости Владимир Корнилов.К примеру, много шума только что наделал прогноз бизнес-журнала The Economist, который на основании данных МВФ и нескольких западных институтов выстроил свою статистическую модель, предсказывающую в ближайший год бунты и беспорядки во многих странах мира, в первую очередь в Африке, Азии и Латинской Америке. Судя по этому анализу, наибольшие потрясения ожидают Туркмению, Египет, Вьетнам, Мьянму. Затем следуют Узбекистан, Колумбия, Никарагуа, Мавритания, Ботсвана и другие.В основу этой довольно спорной модели The Economist заложил данные о зависимости той или иной страны от цен на топливо и продукты. Поскольку прогнозы по этим видам товаров неутешительны, нас призывают ожидать протестов именно в государствах, наиболее зависимых от дефицита. Правда, не успел свежий номер журнала появиться в киосках, как массовые протесты вспыхнули в десятках городов США. И связаны они были вовсе не с ценами на продовольствие, а со скандальным решением Верховного суда, отменившего конституционное право женщин на аборты. Что лишний раз доказало некорректность прогнозов The Economist, которые не учитывают политические и медийные факторы, определяющие повестку протестов.Мы видим, к чему это привело, скажем, на Шри-Ланке, где правительство необдуманно последовало зеленой повестке Запада и ввело запрет на использование неорганических удобрений и агрохимикатов. Что, в свою очередь, вызвало резкое падение урожайности чая и риса, составляющих основу экспорта островного государства. Итогом стали горящие автомобили, штурм админзданий, чрезвычайное положение, насилие по отношению к протестующим, первый в истории страны дефолт, отставка правительства. Но и после этого протесты не утихают, перерастая порой в жесткие столкновения с полицией.Американские СМИ винят в этом Россию — якобы это "война на Украине" подстегнула кризис на Шри-Ланке. Странно, что еще не объяснили бездумную зеленую политику ушедшего правительства результатом действий Москвы, как будто это не Запад и те же американские СМИ раскручивали данную тему в течение последних десятилетий. Судя по тому, что в недавнем прошлом любимицу западной публики Грету Тунберг уже объявляют "агентом Кремля", недалек тот час, когда зеленая экономика будет объявлена происками Москвы, решившей таким образом уничтожить своих конкурентов.Набирают обороты антиправительственные акции в странах Африки. В Уганде, где население уже тратит до половины своих доходов на питание, повышение цен на продовольствие привело к массовым протестам и жертвам среди демонстрантов. Особое негодование вызвала ремарка президента страны Йовери Мусевени, почувствовавшего себя в роли Марии-Антуанетты, — он заявил протестующим: "Если нет хлеба, ешьте маниок". Самое поразительное в этом скандале — это реакция западных СМИ. Британская Би-би-си, к примеру, не разглядев аналогии с Французской революцией, вполне серьезно восприняла призыв Мусевени и поддержала его, заявив, что поедание маниока в Африке — это прекрасное решение мирового продовольственного кризиса. Почему-то британцам решать свои проблемы таким образом Би-би-си не посоветовала.А ведь проблемы британцев не так сильно отличаются от бед, обрушившихся на самые нищие страны Африки. Ясно, что в королевстве жизнь намного богаче и, соответственно, люди пока не умирают от голода. Но число обращений за бесплатными продуктовыми пайками (так называемые food banks) растет в Британии стремительно. Результатом бешеного роста инфляции и значительного падения уровня жизни стала самая крупная за последние 30 лет забастовка британских железнодорожников, которая грозит перерасти в первую с 1926 года всеобщую стачку. Первые дни забастовки проходят довольно мирно, хотя и привели к большим проблемам для пассажиров. По мнению Financial Times, частично на это повлиял тот факт, что многие британцы и их работодатели воспользовались опытом пандемии, в течение которой приноровились работать из дома. Но к забастовке грозят присоединиться учителя, пилоты, адвокаты, госслужащие местного самоуправления, что может привести к гораздо более серьезным проблемам для всей страны. Неслучайно МВД Британии разрабатывает законопроекты по усилению полномочий полиции при разгонах массовых протестов.К примеру, на прошлой неделе дороги Нидерландов были заблокированы тысячами тракторов местных фермеров. И если посмотреть на требования и проблемы протестующих, они мало чем отличаются от причин протестов на Шри-Ланке. Голландские аграрии восстали против очередного зеленого решения своего правительства, обязывающего их снизить вредные выбросы на 70 (а в некоторых случаях на 95) процентов. В условиях все того же роста цен на топливо и искусственного дефицита удобрений перед многими голландскими фермерами реально вырисовывается угроза разорения. Настроены они очень решительно, грозя более серьезными акциями протеста, — газета NRC рисует уже автомат Калашникова с вилами вместо штыка, ссылаясь на слова одного из лидеров протеста о том, что Гаага "воюет с фермерской народной республикой".Что же не так со статистической моделью The Economist? Прямо об этом не говорится, но, судя по статье, описывающей ее, опасность бунтов оценивалась не только по заявленным экономическим показателям, но и по демографическим. Журнал поясняет: "Большая вероятность насильственных протестов в местах, где много безработных одиноких молодых людей", поскольку тем "нечего терять, если они присоединятся к беспорядкам". Видимо, по этой причине журнал исключил престарелых Британию и Нидерланды из числа стран, где могут вспыхнуть глобальные бунты.А вот устранить истинную причину многих проблем (в частности, западные санкции против российских производителей удобрений и транспорта, что и привело к нехватке) аналитики The Economist не советуют. Поскольку они в своем анализе попросту подменяют эти причины следствием.Так, журнал без зазрения совести пишет, что Россия виновата в росте цен на удобрения. И сетует по этому поводу: "Хотя мистер Путин несет ответственность за большую часть глобальной инфляции, люди склонны винить свои собственные правительства. <…> В тот самый момент, когда экономика восстанавливалась, война мистера Путина перекрыла поставки удобрений". То есть это не Запад перекрыл поставки, а "война Путина". И неразумные фермеры на Западе и в развивающихся странах бунтуют не против "истинного виновника проблем", а против тех, кто эти проблемы создал своими санкциями. Ну да, мы же помним Джо Байдена: во всех бедах Америки виновато "путинское повышение цен".В этой связи просто поразительно, что администрация Белого дома до сих пор не догадалась обвинить Россию в новых протестах, охвативших Америку. Ждем, когда Байден выступит с речью о "путинском решении Верховного суда США". Ведь других причин бунтов в мире давно уже не существует, во всем должны быть виноваты русские. Потому Запад и не может решить ни одну глобальную проблему, что причины ищет не в себе, а в России. Тупиковый путь, действительно ведущий лишь к бунтам и потрясениям.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

