https://sputnik-georgia.ru/20220629/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii-267989174.html

Землетрясение произошло в Грузии

Землетрясение произошло в Грузии

Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T14:52+0400

2022-06-29T14:52+0400

2022-06-29T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло у села Мамишлари Дманисского района (Квемо Картли), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 14:10 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

землетрясения в грузии, новости, происшествия, грузия