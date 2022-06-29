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Землетрясение произошло в Грузии
Землетрясение произошло в Грузии
Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T14:52+0400
2022-06-29T14:56+0400
землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло у села Мамишлари Дманисского района (Квемо Картли), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 14:10 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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землетрясения в грузии, новости, происшествия, грузия

Землетрясение произошло в Грузии

14:52 29.06.2022 (обновлено: 14:56 29.06.2022)
© AP Photo / TATAN SYUFLANAСейсмолог читает карту сейсмографа
Сейсмолог читает карту сейсмографа - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / TATAN SYUFLANA
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Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло у села Мамишлари Дманисского района (Квемо Картли), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 14:10 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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