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Землетрясение произошло в Грузии
Землетрясение произошло в Грузии
Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T14:52+0400
2022-06-29T14:52+0400
2022-06-29T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло у села Мамишлари Дманисского района (Квемо Картли), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 14:10 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
землетрясения в грузии, новости, происшествия, грузия
Землетрясение произошло в Грузии
14:52 29.06.2022 (обновлено: 14:56 29.06.2022)
Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло у села Мамишлари Дманисского района (Квемо Картли), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 14:10 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.