https://sputnik-georgia.ru/20220629/zhutkoe-izdevatelstvo-nad-pensionerom-v-kakheti-zaderzhannym-predyavleny-obvineniya-267984603.html

Жуткое издевательство над пенсионером в Кахети: задержанным предъявлены обвинения

Жуткое издевательство над пенсионером в Кахети: задержанным предъявлены обвинения

В случае обвинительного приговора им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T13:18+0400

2022-06-29T13:18+0400

2022-06-29T13:18+0400

кахети

происшествия

грузия

новости

прокуратура

преступность в грузии

кварели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила официальные обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии двум задержанным в рамках дела об издевательствах и вымогательстве в отношении пожилого жителя Кахети.В случае обвинительного приговора им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.По информации ведомства, 24 июня в лесу близ Кварельского района двое задержанных, один из которых несовершеннолетний, а второй был осужден условно за насилие, избили и нанесли оскорбления 68-летнему мужчине, а также отняли у пенсионера деньги.Кроме того, они принуждали потерпевшего к совершению действий, унижающих его честь и достоинство, и записывали происходящее на мобильный телефон. Затем, угрожая распространением отснятого материала, они потребовали в течение нескольких дней заплатить им конкретную сумму.Обвиняемые были задержаны полицией 26 и 27 июня. Суд уже избрал для них тюремное заключение в качестве меры пресечения.Снятые обвиняемыми кадры накануне были показаны в эфире грузинских каналов и вызвали возмущение среди аудитории. Пользователи соцсетей требуют для молодых людей жесткого наказания.Уголовное дело находится на стадии расследования.

кахети

кварели

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кахети, происшествия, грузия, новости, прокуратура, преступность в грузии, кварели