https://sputnik-georgia.ru/20220629/zhutkoe-izdevatelstvo-nad-pensionerom-v-kakheti-zaderzhannym-predyavleny-obvineniya-267984603.html
Жуткое издевательство над пенсионером в Кахети: задержанным предъявлены обвинения
Жуткое издевательство над пенсионером в Кахети: задержанным предъявлены обвинения
В случае обвинительного приговора им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы 29.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-29T13:18+0400
2022-06-29T13:18+0400
2022-06-29T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила официальные обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии двум задержанным в рамках дела об издевательствах и вымогательстве в отношении пожилого жителя Кахети.В случае обвинительного приговора им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.По информации ведомства, 24 июня в лесу близ Кварельского района двое задержанных, один из которых несовершеннолетний, а второй был осужден условно за насилие, избили и нанесли оскорбления 68-летнему мужчине, а также отняли у пенсионера деньги.Кроме того, они принуждали потерпевшего к совершению действий, унижающих его честь и достоинство, и записывали происходящее на мобильный телефон. Затем, угрожая распространением отснятого материала, они потребовали в течение нескольких дней заплатить им конкретную сумму.Обвиняемые были задержаны полицией 26 и 27 июня. Суд уже избрал для них тюремное заключение в качестве меры пресечения.Снятые обвиняемыми кадры накануне были показаны в эфире грузинских каналов и вызвали возмущение среди аудитории. Пользователи соцсетей требуют для молодых людей жесткого наказания.Уголовное дело находится на стадии расследования.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кахети, происшествия, грузия, новости, прокуратура, преступность в грузии, кварели
Жуткое издевательство над пенсионером в Кахети: задержанным предъявлены обвинения
В случае обвинительного приговора им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура предъявила официальные обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии двум задержанным в рамках дела об издевательствах и вымогательстве в отношении пожилого жителя Кахети.
Задержанные обвиняются в грабеже с применением насилия, совершенного группой лиц, вымогательстве, причинении вреда здоровью, совершенных группой лиц, а также унижающем достоинство и в бесчеловечном обращении.
В случае обвинительного приговора им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
По информации ведомства, 24 июня в лесу близ Кварельского района двое задержанных, один из которых несовершеннолетний, а второй был осужден условно за насилие, избили и нанесли оскорбления 68-летнему мужчине, а также отняли у пенсионера деньги.
Кроме того, они принуждали потерпевшего к совершению действий, унижающих его честь и достоинство, и записывали происходящее на мобильный телефон. Затем, угрожая распространением отснятого материала, они потребовали в течение нескольких дней заплатить им конкретную сумму.
Обвиняемые были задержаны полицией 26 и 27 июня. Суд уже избрал для них тюремное заключение в качестве меры пресечения.
Снятые обвиняемыми кадры накануне были показаны в эфире грузинских каналов и вызвали возмущение среди аудитории. Пользователи соцсетей требуют для молодых людей жесткого наказания.
Уголовное дело находится на стадии расследования.